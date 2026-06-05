Mathew Baker Debut Gemilang, Pelatih John Herdman Puji dan Bercanda soal Nyanyian

Mathew Baker memulai debut seniornya untuk Timnas Indonesia saat mengalahkan Oman 3-0 dalam FIFA Matchday. Pelatih John Herdman memuji strategi pengembangan pemain muda dan bercanda soal nyanyian Baker sebagai lelucon internal.

Tim Nasional Indonesia meraih kemenangan gemilang 3-0 atas Oman dalam laga FIFA Matchday yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat (5/6/2026). Kemenangan ini tidak hanya membawa kebanggaan bagi Garuda, tetapi juga menjadi panggung debut bagi salah satu pemain termuda dalam sejarah sepak bola Indonesia, Mathew Baker .

Bek berusia 17 tahun tiga bulan tujuh hari ini diturunkan oleh pelatih John Herdman pada menit ke-79 menggantikan kapten tim Rizky Ridho. Kehadiran Baker di lini pertahanan bersama Elkan Baggott dan Kevin Diks sukses menjaga gawang Indonesia tetap perawan hingga akhir pertandingan. Penampilan apiknya menuai pujian dari sang pelatih yang mengungkapkan bahwa dirinya memiliki strategi khusus untuk mengembangkan pemain muda berbakat seperti Baker.

John Herdman, pelatih asal Inggris yang menukangi Timnas Indonesia, dalam konferensi pers pascalaga mengungkapkan bahwa Baker telah mengikuti kamp pelatihan bersamanya dan menunjukkan kemampuan teknis yang mengesankan. Saya memiliki strategi besar yang selalu saya terapkan dalam pelatihan internasional saya, untuk mempercepat perkembangan pemain muda yang menunjukkan potensi. Semakin muda mereka dapat merasakan pengalaman di tim nasional, semakin besar peluang mereka untuk naik ke level sepak bola profesional berikutnya, ujar Herdman.

Ia mencontohkan perjalanan karier Kevin Diks yang juga memulai debut profesional di usia 17 tahun dan kini bermain di Bundesliga Jerman bersama Borussia Moenchengladbach. Diks bahkan secara khusus diminta Herdman untuk menjadi mentor bagi Baker selama bergabung dengan timnas senior. Namun, di balik pujian tersebut, Herdman juga melontarkan candaan mengenai nyanyian Baker yang menjadi semacam salam perkenalannya dengan para pemain senior. Seperti yang dikatakan Kevin Diks, ia melakukan debut profesionalnya pada usia 17 tahun, dan sekarang ia bermain di Bundesliga.

Jadi, ini adalah kesempatan bagi pemain yang bermain di kancah internasional untuk mendapatkan pengakuan. Tetapi, Anda harus mendapatkan hak itu. Kami tidak memberikan. Dan Matthew telah bekerja dengan baik, ia menyanyikan lagu yang bagus tadi malam juga, um itu lelucon internal, jelas tidak terlalu lucu.

Tapi, ya, tapi ia telah mendapatkan hak untuk bermain dan ya, saya bangga, ini momen yang membanggakan. Ia adalah pemain termuda dalam sejarah Indonesia yang turun ke lapangan, dan saudaranya Timothy Baker saat ini bermain di U19, sangat menarik, imbuh Herdman. Momen ini menjadi catatan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia, di mana generasi muda mulai mendapat kepercayaan untuk berlaga di pentas internasional dan menunjukkan bahwa masa depan Garuda berada di tangan yang tepat





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