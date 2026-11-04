Matheus Cunha Didiskualifikasi Man Utd Karena Kartu Kuning Selebrasi Buka Jersey

Man United menang 3-2 atas AS Roma, namun Matheus Cunha keluar lebih awal karena kartu kuning akibat melepas jersey saat selebrasi gol.

Tim sepak bola Manchester United berhasil meraih kemenangan dramatis dengan skor 3-2 atas AS Roma dalam laga yang berlangsung di Old Trafford. Kemenangan ini terjadi setelah Setan Merah bangkit dari posisi tertinggal dua gol pada babak pertama melalui serangan Matias Soule dan Donyell Malen. Gol penentu kemenangan dicetak oleh pemain asal Brasil, Matheus Cunha, yang memastikan hasil akhir pertandingan berjalan mulus untuk timnya.

Kejadian menarik terjadi tepat setelah Matheus Cunha mencetak gol kedua yang menjadi pembeda kemenangan tersebut. Pemain berusia muda itu meluapkan kegembiraannya dengan berlari ke arah suporter sebelum melakukan tindakan standar yang sering dilihat penonton, yaitu melepas jersey atau bajunya. Namun, aksi perayaan tersebut membawa konsekuensi serius bagi pemain karena wasit langsung mengeluarkan kartu kuning.

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Mekanisme Hukuman Kartu Kuning IFAB

Dasar hukum pemberian kartu kuning kepada Matheus Cunha merujuk pada ketentuan resmi International Football Association Board (IFAB). Badan regulator sepak bola dunia ini secara tegas memasukkan larangan melepas jersey ke dalam Law 12 sejak tahun 2004. Regulasi ini menyatakan bahwa tindakan melepas pakaian saat merayakan gol dianggap sebagai perilaku tidak sportif atau unsporting behaviour.

Penjelasan regulasi musim 2005/2006 memberikan definisi spesifik mengenai tindakan yang dilarang. Larangan mencakup aktivitas menarik baju hingga melewati kepala atau menutupi kepala menggunakan jersey tersebut. Dengan adanya aturan ini, wasit tidak memiliki keleluasaan untuk membiarkan selebrasi buka baju tanpa sanksi kartu kuning.

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Konteks Historis dan Evolusi Aturan Sepak Bola

Sebelum aturan IFAB diterapkan secara universal, praktik melepas jersey sudah lama dilakukan pemain sebagai ekspresi kegembiraan. Pada era 1990-an, wasit masih memiliki interpretasi sendiri terhadap tindakan ini. Salah satu contoh terkenal adalah Claudio Bellucci dari Sampdoria yang mendapat kartu kuning di semifinal Piala Winners 1994/1995 melawan Arsenal.

Contoh lain terjadi pada Tino Asprilla saat membela Newcastle United melawan Metz di Piala UEFA 1996. Ia juga menerima kartu kuning setelah melepas jersey dan mengibarkannya di tiang sudut. Meskipun kejadian serupa berulang, belum ada ketentuan baku yang mewajibkan hukuman seragam sebelum perubahan besar pada tahun 2004.

Dampak Langsung Terhadap Jalannya Pertandingan

Konsekuensi langsung dari pelanggaran Matheus Cunha adalah ia harus meninggalkan lapangan lebih cepat dari jadwal seharusnya. Beberapa menit setelah mendapatkan kartu kuning pertama atas selebrasi buka jersey, ia kembali melanggar aturan permainan.

Pelanggaran kedua terjadi ketika ia menyentuh lawan bernama Leonardo Balerdi. Kombinasi dua kartu kuning dalam waktu singkat membuat Matheus Cunha didiskualifikasi dari sisa pertandingan. Jika bukan karena kartu kuning selebrasi, ia seharusnya bisa tetap berada di atas lapangan hingga peluit akhir berbunyi.

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Alasan Logis di Balik Regulasi Ketat Ini

Regulasi ketat mengenai selebrasi buka baju bertujuan menjaga ketertiban dan mencegah eskalasi konflik di lapangan. Dalam pertandingan dengan tensi tinggi, perayaan berlebihan berpotensi memicu reaksi negatif dari pemain lawan maupun suporter. Hal ini dapat menimbulkan keributan yang tidak perlu dan mengganggu fokus permainan.

Aspek budaya dan norma masyarakat juga menjadi pertimbangan utama penyusunan aturan. Memperlihatkan bagian tubuh dengan melepas pakaian dianggap tidak pantas dalam sejumlah kebudayaan global. Sepak bola adalah olahraga internasional yang disaksikan berbagai latar belakang budaya, sehingga batasan ekspresi diperlukan.

Aturan ini juga berlaku mutlak meskipun gol yang dirayakan kemudian dianulir oleh Video Assistant Referee (VAR). Jika pemain melepas jersey setelah mencetak gol, lalu VAR memutuskan gol tidak sah, kartu kuning tetap diberikan. Ini menunjukkan bahwa pelanggaran terletak pada tindakan fisik melepas pakaian, bukan pada validitas gol itu sendiri.