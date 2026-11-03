Matheus Cunha Cetak Hat-trick, MU Balas Dendam Roma di Liga Champions

Matheus Cunha mencetak hat-trick untuk Manchester United dalam kemenangan dramatis atas AS Roma. Barcelona juga menang telak dengan dua gol Raphinha melawan Aston Villa di Liga Champions.

Matheus Cunha menjadi pahlawan utama Manchester United saat timnya berhasil membalikkan kekalahan dari AS Roma di laga pembuka fase grup Liga Champions. Pertandingan yang berlangsung pada Rabu dini hari, tanggal 4 November 2026, berakhir dengan skor akhir yang mengesankan bagi para penggemar The Red Devils. Kemenangan ini tidak hanya membawa tiga poin penting, tetapi juga menunjukkan ketahanan mental pemain yang sempat tertinggal jauh di babak pertama.

Mekanisme Kebangkitan MU Melawan Roma

Kebangkitan Manchester United dipicu oleh performa luar biasa Matheus Cunha yang menyelesaikan comeback tim di babak kedua. Pada menit ke-83, penyerang tersebut menyamakan kedudukan setelah menerima assist dari Bruno Fernandes. Tiga menit kemudian, ia kembali mencetak gol melalui umpan Shea Lacey untuk memastikan kemenangan penuh bagi tuan rumah di Old Trafford.

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Sebelum momen-momen krusial itu terjadi, AS Roma tampaknya telah menguasai jalannya pertandingan sejak awal. Matias Soule membuka skor pada menit ke-11 berkat umpan cerdas dari Rodrigo Mora. Keunggulan tamu semakin mantap tujuh menit kemudian ketika Donyell Malen berhasil mengeksekusi penalti dengan sempurna untuk menggandakan keunggulan Roma.

Perubahan nasib dimulai setelah jeda babak pertama ketika Bruno Fernandes berhasil menuntaskan tendangan penalti pada menit ke-58. Keputusan VAR sebelumnya yang memerintahkan pengulangan tendangan tersebut akhirnya membuahkan hasil positif bagi Manchester United, memberikan harapan besar bagi skuat pelatih untuk bangkit dan mengejar ketertinggalan.

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Posisi Stakeholder dan Strategi Tim

Manajemen taktis Manchester United terlihat efektif dalam menyesuaikan strategi permainan setelah babak istirahat. Data statistik dari FotMob mencatat bahwa United unggul dalam penguasaan bola sebesar 55 persen dibandingkan Roma yang hanya 45 persen. Total 15 tembakan dilepaskan oleh MU, sementara Roma hanya mampu mencatatkan tujuh percobaan ke arah gawang.

Susunan pemain Manchester United menampilkan kombinasi talenta muda dan pengalaman veteran. Senne Lammens menjaga gawang di lini belakang bersama Leny Yoro, Harry Maguire, Ayden Heaven, dan Diogo Dalot. Di lini tengah, Carlos Baleba dan Kobbie Mainoo bekerja keras mendukung serangan yang dipacu oleh Amad Diallo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha, serta Bryan Mbeumo.

Di sisi lain, AS Roma mengandalkan formasi yang agresif dengan Devis Vasquez di gawang. Lineup pertahanan mereka terdiri dari Gianluca Mancini, Leonardo Balerdi, Mario Hermoso, dan Devyne Rensch. Bagian tengah lapangan dikuasai oleh Bryan Cristante, Marten de Roon, dan Wesley, sementara serangan dipimpin oleh Matias Soule, Rodrigo Mora, dan Donyell Malen.

Dampak Nyata bagi Klasemen Eropa

Kemenangan ini memiliki dampak signifikan terhadap dinamika klasemen grup Liga Champions musim ini. Bagi Manchester United, hasil ini membuktikan bahwa tim masih memiliki kapasitas kompetitif tinggi di kancah Eropa meskipun menghadapi tekanan berat dari klub Serie A. Kepercayaan diri pemain akan meningkat seiring dengan momentum positif yang tercipta di Old Trafford.

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Sementara itu, FC Barcelona juga mencatatkan prestasi gemilang dalam laga paralel Liga Champions putaran pertama hari ke-4. Raphael Nascimento, dikenal sebagai Raphinha, mencetak dua gol untuk FC Barcelona melawan Aston Villa di Stadion Camp Nou pada 4 November 2026. Gol pertama Barca dibuka oleh Lamine Yamal pada menit ketujuh memanfaatkan start agresif tuan rumah.

Raphinha memperlebar jarak keunggulan pada menit ke-52 setelah menyambut umpan Fermin Lopez. Winger Brasil itu kembali mencetak gol pada menit ke-64 dari servis Joao Cancelo. Dominasi Barca terlihat jelas dengan penguasaan bola 65 persen dan 16 tembakan berbanding sembilan percobaan milik Aston Villa.

Aston Villa berusaha keras menahan serangan Barca namun gagal mengubah situasi. Lineup mereka terdiri dari Zion Suzuki di gawang, dengan Matty Cash, Victor Nilsson Lindelof, Pau Torres, dan Ian Maatsen di lini pertahanan. Bagian tengah lapangan diperkuat oleh Joao Gomes, Boubacar Kamara, John McGinn, Johan Manzambi, dan Emiliano Buendía, serta Nicolas Jackson sebagai ujung tombak.

Manchester United FC tetap menjadi klub profesional berbasis di Old Trafford yang bermain di Premier League. Kehadiran Matheus Cunha sebagai pencetak gol kunci menegaskan pentingnya penyerang berkualitas tinggi dalam sistem taktis modern. FC Barcelona pun mempertahankan reputasinya sebagai klub dengan sejarah panjang pengembangan talenta muda dan strategi transfer dinamis di kompetisi domestik maupun Eropa.