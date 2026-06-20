Matheus Cunha Bikin Dua Gol, Brasil Hajar Haiti 3-0

Timnas Brasil meraih kemenangan pertama di Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Haiti 3-0. Matheus Cunha mencetak dua gol dan Vinicius Junior satu gol. Gol Raphinha dianulir karena offside, dan ia kemudian cedera.

Timnas Brasil berhasil meraih kemenangan pertama mereka di Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Haiti dengan skor 3-0 pada laga kedua Grup C yang digelar di Stadion Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat, Sabtu 20 Juni 2026 pagi WIB.

Meskipun sempat kesulitan di babak pertama karena gol Raphinha dianulir, Brasil akhirnya mampu mendominasi pertandingan dan mencetak tiga gol melalui Matheus Cunha dan Vinicius Junior. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Selecao untuk melaju ke babak selanjutnya setelah sebelumnya ditahan imbang oleh Maroko 1-0 pada laga pembuka. Babak pertama berjalan dengan tempo tinggi. Brasil langsung tampil agresif sejak menit awal.

Raphinha sempat membawa Brasil unggul pada menit ke-12, namun wasit menganulir gol tersebut karena pemain Barcelona itu berada dalam posisi offside saat menerima umpan. Peluang kembali didapat Raphinha pada menit ke-22 ketika berhadapan langsung dengan kiper Haiti, Johny Placide, namun upaya chip yang dilepaskannya masih melebar tipis di sisi kanan gawang. Tekanan Brasil akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-23. Matheus Cunha berhasil mencetak gol pembuka setelah memanfaatkan bola di depan gawang dan menaklukkan Placide untuk membawa Selecao unggul 1-0.

Setelah gol tersebut, Brasil terus menguasai jalannya pertandingan dan beberapa kali menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Haiti. Matheus Cunha kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-36. Penyerang tersebut melepaskan tembakan kaki kiri dari dalam kotak penalti yang meluncur ke pojok kanan atas gawang Haiti sehingga mengubah skor menjadi 2-0. Menjelang akhir babak pertama, Brasil mendapat kabar kurang baik setelah Raphinha mengalami masalah cedera.

Pelatih Carlo Ancelotti kemudian menarik keluar pemain tersebut dan memasukkan Rayan sebagai pengganti. Namun, sebelum turun minum, Brasil berhasil menambah keunggulan menjadi 3-0. Berawal dari umpan lambung Lucas Paqueta, Vinicius Junior melakukan penyelesaian akhir dengan tenang untuk membawa Brasil unggul 3-0. Memasuki babak kedua, Brasil tetap tampil dominan dan lebih banyak menguasai bola.

Namun, tidak ada tambahan gol yang tercipta meski kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang. Haiti berusaha bangkit dan beberapa kali mengancam pertahanan Brasil, namun kiper Alisson Becker tampil solid dan mampu menggagalkan setiap percobaan. Berdasarkan statistik pertandingan, Brasil mencatatkan 57 persen penguasaan bola berbanding 43 persen milik Haiti. Selecao juga unggul dalam jumlah operan dengan 533 berbanding 387 serta melepaskan lima tembakan tepat sasaran dari sembilan percobaan.

Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 3-0 tetap bertahan untuk kemenangan Brasil. Hasil ini menjadi kemenangan pertama Tim Samba di Piala Dunia 2026 setelah sebelumnya ditahan imbang Maroko 1-1 pada pertandingan pembuka Grup C. Dengan kemenangan ini, Brasil mengoleksi 4 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara Grup C, di bawah Maroko yang unggul selisih gol. Sementara itu, Haiti harus puas berada di posisi juru kunci dengan 0 poin.

Laga selanjutnya, Brasil akan menghadapi Skotlandia, sementara Haiti akan berhadapan dengan Maroko. Kedua pertandingan tersebut akan menjadi penentu nasib masing-masing tim di turnamen ini. Secara keseluruhan, performa Brasil menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan laga pertama mereka. Kolaborasi antara Matheus Cunha dan Vinicius Junior di lini depan berjalan efektif, sementara lini tengah yang digalang oleh Lucas Paqueta mampu mengontrol ritme pertandingan.

Namun, masih ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal penyelesaian akhir yang masih kurang efisien. Pelatih Carlo Ancelotti diyakini akan terus melakukan evaluasi untuk memastikan timnya siap menghadapi tantangan berikutnya. Kemenangan ini tentu menjadi suntikan moral bagi seluruh pemain dan suporter Brasil yang berharap tim kesayangannya bisa meraih gelar juara dunia untuk keenam kalinya





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