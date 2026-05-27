Mateus Fernandes Pilih Manchester United Usai West Ham Degradasi

Gelandang West Ham, Mateus Fernandes, memutuskan untuk bergabung dengan Manchester United pada musim depan meskipun banyak klub top Eropa yang mengincarnya. Ia tertarik dengan proyek Setan Merah dan ingin bermain bersama idolanya, Bruno Fernandes.

Mateus Fernandes baru satu musim memperkuat West Ham United di Liga Inggris , namun namanya sudah menjadi perbincangan hangat di bursa transfer musim panas ini. Penyebab utamanya adalah kegagalan The Hammers mempertahankan tempat mereka di Premier League setelah terdegradasi ke Championship.

Kondisi ini memaksa klub asal London tersebut untuk menjual sejumlah pemain andalan guna menyeimbangkan keuangan. Fernandes, yang tampil gemilang sepanjang musim dengan kontribusi gol dan assist yang signifikan, menjadi salah satu aset paling berharga yang diminati banyak klub top Eropa. Beberapa raksasa seperti Arsenal, Liverpool, dan Juventus dilaporkan tertarik membawanya pulang. Namun, gelandang asal Portugal itu telah mengambil keputusan penting mengenai masa depannya.

Fernandes sudah mantap untuk bergabung dengan Manchester United pada musim depan. Menurut laporan yang beredar, ia menjadikan Setan Merah sebagai pilihan utamanya karena beberapa alasan. Pertama, Manchester United berhasil lolos ke Liga Champions musim depan setelah finis di empat besar klasemen. Ini menjadi daya tarik tersendiri bagi Fernandes yang ingin bermain di kompetisi tertinggi Eropa.

Kedua, ia sangat mengidolakan kapten Manchester United, Bruno Fernandes, yang juga berasal dari Portugal. Keinginan untuk bermain bersama idolanya di Old Trafford menjadi motivasi besar. Fernandes juga menilai proyek jangka panjang Manchester United di bawah asuhan pelatih anyar sangat menarik dan menjanjikan perkembangan karier yang lebih baik. Saat ini, Fernandes masih menunggu tawaran resmi dari Manchester United.

Agennya telah menerima sejumlah tawaran dari klub lain, namun sang pemain meminta agar semua proses negosiasi dihentikan sementara. Ia ingin agennya fokus menjalin komunikasi dengan pihak Manchester United untuk merealisasikan transfernya. West Ham sendiri diperkirakan akan membanderol Fernandes dengan harga sekitar 40 juta poundsterling. Manchester United harus bersiap mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk mengamankan jasanya.

Para penggemar Setan Merah pun berharap transfer ini segera terealisasi agar Fernandes bisa segera merumput di Old Trafford dan memperkuat lini tengah tim kesayangan mereka. Dengan keputusan yang sudah bulat, langkah Fernandes menuju Manchester United tinggal menunggu waktu





