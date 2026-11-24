Simak material lantai rumah yang aman untuk lansia, mulai dari keramik doff, safety vinyl, lantai karet, hingga kayu, beserta syarat pemasangan agar tidak licin.

Material lantai rumah yang aman untuk lansia menjadi hal penting yang perlu diperhatikan seiring bertambahnya usia penghuni. Permukaan yang licin, tidak rata, atau memiliki perbedaan ketinggian dapat meningkatkan risiko terpeleset dan terjatuh di dalam rumah.

Liputan6.com merangkum sejumlah pilihan material dari berbagai sumber pada Selasa, 24 November 2026. Rangkuman ini mencakup keramik, porselen, safety vinyl, lantai karet, lantai kayu, hingga karpet berbulu rendah yang dinilai lebih sesuai untuk kebutuhan lansia.

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Keramik dan Porselen Pilihan Lantai Lansia

Keramik dan porselen tetap menjadi pilihan untuk berbagai ruangan, termasuk ruang keluarga, dapur, dan kamar mandi. Untuk memperoleh daya cengkeram yang lebih baik, pilih permukaan doff atau bertekstur halus dibandingkan keramik yang mengilap.

Untuk area yang berpotensi basah, periksa keterangan ketahanan terhadap licin pada kemasan produk. Pilih produk yang memiliki hasil pengujian gesekan untuk kondisi basah, bukan sekadar mengandalkan tampilan permukaannya.

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American National Standards Institute menggunakan nilai DCOF basah minimal 0,42 untuk kategori lantai interior datar tertentu. Meski begitu, nilai tersebut bukan jaminan seseorang tidak akan terpeleset dalam semua kondisi, sehingga kebersihan lantai tetap perlu dijaga.

Pemasangan keramik juga menentukan tingkat keamanan. Seluruh permukaan harus rata dan tidak boleh ada bagian yang menonjol. Nat sebaiknya tidak terlalu dalam atau rusak, karena dapat mengganggu pijakan, terutama bagi lansia yang menggunakan tongkat atau alat bantu berjalan.

Safety Vinyl dan Lantai Karet untuk Rumah Lansia

Safety vinyl atau vinyl khusus keselamatan lebih tepat dipertimbangkan dibandingkan vinyl biasa untuk rumah lansia. Material ini dirancang dengan permukaan dan komposisi tertentu untuk meningkatkan daya cengkeram, termasuk pada area yang berpotensi terkena air.

Penelitian berjudul Fall and Fracture Rates Following a Change from Carpet to Vinyl Floor Coverings in a Geriatric Rehabilitation Hospital pada 2013, yang dilakukan Christopher J. Warren dan Hugh C. Hanger, tidak menemukan perbedaan bermakna pada angka jatuh maupun patah tulang setelah karpet diganti vinyl. Temuan ini menunjukkan bahwa jenis material saja tidak otomatis menentukan keamanan.

Vinyl perlu dipasang dengan perekat yang sesuai agar tidak bergeser, menggelembung, atau terangkat pada bagian tepinya. Produk dengan permukaan terlalu licin sebaiknya dihindari, dan air yang tumpah harus segera dikeringkan agar tidak menjadi sumber kecelakaan.

Lantai karet juga dapat menjadi alternatif bagi rumah yang membutuhkan permukaan dengan daya cengkeram baik. Material ini tersedia dalam bentuk lembaran maupun ubin dan memiliki variasi tekstur yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan ruangan.

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Tidak semua lantai karet otomatis antiselip. Pilih produk yang memiliki data pengujian ketahanan terhadap licin, baik dalam kondisi kering maupun basah. Permukaan yang terlalu lunak atau tebal juga dapat menyulitkan lansia saat melangkah maupun menggunakan tongkat, walker, dan kursi roda.

Lantai Kayu dan Karpet Berbulu Rendah

Lantai kayu atau parket dapat dipertimbangkan untuk rumah lansia karena memberikan permukaan yang kokoh dan suasana hangat, selama pemasangannya rata, stabil, dan tidak memiliki papan yang longgar. Pilih finishing matte atau tidak mengilap agar pantulan cahaya tidak mengganggu penglihatan.

U.S. Access Board menyebutkan bahwa permukaan lantai yang aksesibel perlu memiliki karakter stabil, kokoh, dan tidak licin. Kayu termasuk material yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut apabila dipasang dengan benar. Sambungan antarpapan perlu diperiksa secara berkala, terutama jika lantai sering terkena perubahan suhu atau kelembapan.

Bagian yang melengkung, retak, atau terangkat harus segera diperbaiki agar tidak mengganggu langkah lansia. Pelapis yang membuat permukaan terlalu licin, termasuk produk pemoles yang meninggalkan lapisan mengilap, sebaiknya dihindari.

Karpet berbulu rendah dapat menjadi pilihan untuk kamar tidur atau ruang keluarga karena memberikan permukaan yang lebih nyaman. Material ini juga berpotensi membantu mengurangi dampak benturan apabila seseorang terjatuh. National Institute on Aging menekankan bahwa karpet harus terpasang kuat agar tidak menjadi penyebab tersandung.