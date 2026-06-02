Masyarakat Tengger Laksanakan Upacara Yadnya Kasada di Gunung Bromo

Komunitas Hindu Tengger di Probolinggo, Jawa Timur, melaksanakan festival Yadnya Kasada dengan mempersembahkan sesaji ke kawah Gunung Bromo. Tradisi tahunan ini menjadi ekspresi syukur dan penghormatan kepada leluhur

Pada Senin 1 Juni 2026, masyarakat Suku Tengger dari komunitas Hindu di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, kembali melaksanakan upacara adat Yadnya Kasada di kawasan Gunung Bromo , gunung berapi aktif yang menjadi pusat perhelatan.

Upacara ini merupakan tradisi tahunan yang diwariskan secara turun-temurun sebagai ungkapan rasa syukur kepada Sang Hyang Widhi atas berkah kehidupan dan hasil bumi yang diperoleh sepanjang tahun. Sebagai bagian dari ritual, ribuan penganut Hindu Tengger mendaki gunung tersebut untuk mempersembahkan sesaji berupa beras, buah-buahan, sayuran, ternak, serta barang-barang lainnya. Persembahan tersebut kemudian dilarung ke kawah Bromo. Upacara Yadnya Kasada juga menjadi simbol penghormatan kepada leluhur yang diyakini telah mewariskan nilai-nilai kehidupan dan kearifan lokal.

Tradisi ini menjadi agenda budaya dan keagamaan terbesar masyarakat Tengger yang setiap tahunnya menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Selain prosesi sesaji, ada juga Doa bersama yang dipersembahkan di kawah gunung. Sebagian persembahan, seperti ayam hidup, dilepaskan secara langsung ke dalam kawah. Warga desa yang hadir juga berpartisipasi dengan mengambil beberapa barang persembahan yang jatuh di sekeliling kawah, yang diyakini membawa berkah.

Meskipun Gunung Bromo adalah gunung berapi aktif, Yadnya Kasada tetap dilaksanakan dengan khidmat karena dianggap memiliki makna spiritual yang dalam bagi komunitas Tengge





