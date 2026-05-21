Masyarakat Indonesia dinilai ramah, tapi investor China mengeluhkan kebijakan

Masyarakat Indonesia dinilai termasuk yang paling ramah di muka bumi. Negara Indonesia begitu berhadapan dengan modal asing ternyata berperilaku agak lain. Surat lima halaman itu sampai di tangan Presiden Prabowo Subianto pada 12 Mei 2026 dari pihak yang biasanya enggan bicara terbuka.

Pengirimnya adalah China Chamber of Commerce in Indonesia (CCCI) dan isinya cukup blak-blakan: perubahan regulasi yang mendadak dan dugaan pungutan liar oleh oknum pejabat sudah menggerus kepercayaan investor China. Sehari kemudian, Prabowo sendiri mengakui di depan publik bahwa sebagian birokrat memang menyusun aturan untuk memungut jatah. Indonesia sejak lama memasarkan dirinya ke dunia sebagai negeri yang ramah. Senyum, pintu terbuka, sambutan hangat kepada orang asing, semua itu jadi bagian citra nasional yang kita banggakan dan kita jual lewat pariwisata.

Namun, kali ini, sumber modal asing terbesar negeri ini justru menuduh sebaliknya dan menuduhnya di depan umum. Kontradiksi ini bukan sekadar kesan. Ia tercatat dalam data, hitam di atas putih. Dalam survei InterNations Expat Insider 2024, Indonesia menempati peringkat kedua dari 53 negara dalam kategori keramahan penduduk lokal, dengan lebih dari 90 persen responden ekspatriat menyatakan diri benar-benar diterima oleh masyarakat Indonesia.

Pada ukuran yang penting bagi investor, gambarannya berbalik tajam. Laporan Business Ready (B-READY) 2024 Bank Dunia, yang menggantikan indeks Ease of Doing Business, menempatkan Indonesia dikeempat dan terendah untuk Kerangka Regulasi maupun Efisiensi Operasional. Pada penilaian terakhir Ease of Doing Business di 2019 saja, posisi Indonesia masih di peringkat ke-73 dari 190 ekonomi. Polanya susah disangkal.

Masyarakat Indonesia, sebagai manusia, dinilai termasuk yang paling ramah di muka bumi. Negara Indonesia begitu berhadapan dengan modal asing ternyata berperilaku agak lain. Keluhan kamar dagang itu sangat konkret. Di dalamnya ada kenaikan royalti mineral berulang, pemeriksaan pajak yang menghasilkan denda puluhan juta dolar AS, dan aturan baru yang memaksa eksportir menahan separuh pendapatan dolarnya di bank BUMN selama minimal satu tahun.

Beberapa sengketa, menurut surat itu, hanya bisa diselesaikan lewat perantara dengan biaya yang disebut ”selangit”. Kerusakannya sudah mulai terlihat. Kamar dagang memperingatkan, kebijakan saat ini mengancam lebih dari 400.000 pekerja yang bergantung pada industri nikel Indonesia. Rupiah melemah berbulan-bulan dan beberapa analis valas kini menunjuk kredibilitas kebijakan itu sendiri sebagai salah satu penyebabnya.

Nikel berada di jantung keluhan ini. Kuota tambang untuk operasi besar dipangkas lebih dari 70 persen tahun ini, mengeluarkan sekitar 30 juta ton bijih dari pasokan. Revisi formula harga patokan nikel, yang sekarang memasukkan kobalt dan besi ke dalam kalkulasi, mendorong biaya bijih nikel komprehensif naik sekitar 200 persen. Ada ironi tersendiri melihat investor China mengeluh sekeras ini.

Selama ini cerita dominan di kalangan kebijakan Barat berbunyi sederhana: modal China sanggup masuk ke tempat yang investor lain hindari, ke negara dengan tata kelola lemah dan rente mudah dipanen. Rekamannya di Indonesia justru lebih biasa, perusahaan China menghitung risiko seperti siapa pun dan lebih memilih korupsi yang bisa diprediksi ketimbang kebijakan yang tidak. Lihat cara uangnya benar-benar masuk dan gambarannya makin jelas.

Modal China mengalir ke Indonesia terutama setelah kunjungan Presiden Xi Jinping ke Jakarta pada Oktober 2013, lewat kemitraan dengan konglomerat Indonesia dan lewat saluran keuangan di Singapura dan Hong Kong. BPS mencatat investasi China senilai 16,2 miliar dolar AS antara 2020 dan 2022 saja, terbesar kedua setelah Singapura, padahal eksposur sebenarnya jauh lebih dalam karena saluran-saluran perantara itu. Ini juga yang membuat surat kamar dagang itu lebih serius dari kelihatannya.

BUMN China di proyek infrastruktur besar biasanya mengelola risiko lewat jalur politik antara Beijing dan Jakarta, sedangkan perusahaan swasta mengelolanya lewat kemitraan dengan konglomerat Indonesia. Kalau dua kelompok dengan pola bermain seberbeda ini sama-sama mengeluhkan hal yang sama di waktu yang sama, masalahnya jelas bukan lagi di strategi mereka. Semua ini tidak terjadi di ruang hampa.

Kebijakan hilirisasi yang diluncurkan pada era pemerintahan Joko Widodo memang dirancang untuk menjaga pengolahan bernilai tambah atas nikel, bauksit, dan mineral kritis lain agar tetap berada di dalam negeri. Untuk menarik modal swasta masuk, Jakarta menawarkanPerusahaan swasta China meresponsnya secara masif lewat usaha patungan dengan konglomerat terbesar Indonesia. Morowali Industrial Park dan Weda Bay Industrial Park bertumbuh jadi pusat pengolahan nikel terbesar Asia dalam hitungan beberapa tahun saja





