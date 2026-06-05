Masters of the Universe Kembali ke Layar Lebar, Menghidupkan Kembali Dunia Eternia Setelah 40 Tahun

Film live‑action Masters of the Universe kembali setelah hampir empat dekade, menampilkan He‑Man (Galitzine) dan Skeletor (Jared Leto) dengan visual cerah, musik era 80‑an, dan kostum dramatis, serta dirilis di bioskop 3 Juni.

Masters of the Universe kembali ke layar lebar hampir empat dekade setelah kegagalan finansial film live‑action pertamanya pada tahun 1987. Film ini merupakan upaya kedua yang mengangkat karakter‑karakter ikonik dari lini mainan Mattel era awal 1980‑an menjadi kisah sinematis berformat panjang.

Dalam cuplikan resmi, penonton diperkenalkan pada Pangeran Adam yang sejak kecil dikirim meninggalkan planet asalnya, Eternia, untuk bersembunyi di bumi. Ia hidup sebagai Adam Glenn, seorang pegawai kantoran yang terjebak dalam rutinitas monoton sambil melamun tentang dunia fantasi yang jauh. Suatu hari, ia menemukan Pedang Kekuatan legendaris, yang memicu kembalinya ia ke Eternia.

Setibanya di sana, ia menyaksikan rumahnya hancur di bawah cengkeraman sang penjahat Skeleton, dan ia harus berjuang bersama sekutu terdekatnya-Teela dan Duncan yang dikenal sebagai Man‑At‑Arms-untuk menyelamatkan keluarganya serta seluruh dunia mereka. Sutradara Travis Knight dan perancang produksi Guy Hendrix Dyas menolak memandang kekayaan intelektual (IP) ini sebagai sesuatu yang sakral dan membatasi kreativitas. Sebaliknya, mereka membuka peluang bagi karakter‑karakter tersebut untuk tampil hidup, lucu, dan tidak sekadar meniru aksi plastik yang kaku.

Warna‑warna cerah seperti merah, hijau, oranye, ungu, dan merah muda mendominasi palet visual Eternia, menciptakan atmosfer yang mengingatkan pada serial kartun dan merchandise era 80‑an. Kostum yang dirancang oleh Richard Sale menampilkan baju zirah berwarna warni dengan siluet dramatis, sementara sinematografer Fabian Wagner menambah dinamika dengan gerakan panning cepat, zoom tajam, dan efek suara desir yang meniru gaya kartun.

Lanskap audio diperkaya oleh musik latar yang mengangkat melodi‑melodi era 80‑an, termasuk "Princes of the Universe" dari Queen serta "Master of the Universe" dari The Darkness, sementara komposer Daniel Pemberton menambahkan sentuhan synthesizer, gitar listrik, dan dentuman drum yang mengingatkan pada hair metal dan rock stadium. Pemeran utama film ini diisi oleh Galitzine yang memerankan He‑Man, serta Jared Leto sebagai musuh bebuyutan Skeletor.

Aktor‑aktor lain yang turut ambil bagian meliputi Camila Mendes sebagai Teela, Idris Elba sebagai Duncan/Man‑At‑Arms, Alison Brie sebagai Evil‑Lyn, dan Morena Baccarin sebagai penyihir di Kastil Grayskull. Film Masters of the Universe resmi mulai ditayangkan di bioskop pada tanggal 3 Juni, menyambut antusiasme para penggemar lama serta generasi baru yang penasaran dengan kebangkitan kembali dunia Eternia. KOMPAS.com berkomitmen menyajikan fakta yang jernih, tepercaya, dan berimbang, serta mengajak pembaca mendukung keberlanjutan jurnalisme berkualitas melalui program Apresiasi Spesial





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Masters Of The Universe He‑Man Skeletor Film Live‑Action Eternia

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