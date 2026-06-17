Massa Mendukung MBG di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat

Massa yang mengatasnamakan Aliansi Jakarta Timur menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026). Mereka mendukung agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan oleh pemerintah.

Massa yang mengatasnamakan Aliansi Jakarta Timur menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan , Gambir, Jakarta Pusat , Rabu siang. Sejumlah orang yang mengatasnamakan Aliansi Jakarta Timur menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan , Jakarta Pusat , Rabu (17/6/2026).

Dalam aksinya itu mereka mendukung agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilanjutkan oleh pemerintah. Massa berjumlah ratusan orang, mayoritas mengenakan kaos putih, membawa poster dan spanduk besar berisi tuntutan. Inti dari aksi ini adalah mendukung agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan. Para peserta menegaskan bahwa masyarakat masih membutuhkan program tersebut.

Berdasarkan pantauan Tribunnews.com di lokasi sekira pukul 12.30 WIB, aksi itu digelar dalam rangka mendukung agar program makan bergizi gratis (MBG) tetap dilanjutkan. Mereka juga terlihat membawa sejumlah alat peraga aksi seperti poster dan spanduk berukuran cukup besar berisikan sejumlah tuntutan. Tak hanya itu, salah satu orator dari atas mobil komando juga terdengar mendesak agar aparat mengadili pelaku korupsi program unggulan Prabowo tersebut. Kita sepakat kawan-kawan dukung Presiden Prabowo untuk menangkap pelaku koruptor kawan-kawan, ucap salah seorang orator.

Sejumlah personel kepolisian juga terlihat menjaga jalannya aksi unjuk rasa tersebut. Tak hanya polisi pria, di lokasi juga tampak sejumlah polisi wanita atau polwan juga dikerahkan untuk menjaga jalannya aksi unjuk rasa tersebut





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Massa Mendukung MBG Aksi Unjuk Rasa Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat Makan Bergizi Gratis

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