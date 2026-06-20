Massa Malang Raya Dukung Kelanjutan Program Makan Bergizi Gratis Prabowo

Massa aksi di Alun-Alun Tugu Malang mengekspresikan dukungan kuat terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Prabowo, menyoroti manfaat gizi dan ekonomi. Inisiatif ini melibatkan tokoh lokal dan simpatisan, menekankan pentingnya program untuk petani, peternak, dan generasi muda. Acara berlangsung tertib dengan simbolisme kaos putih dan spanduk, menegaskan komitmen masyarakat terhadap visi pemerintahan.

Massa aksi di Malang Raya menyatakan dukungan kuat terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Prabowo, meyakini manfaat positifnya bagi gizi dan ekonomi masyarakat. Aksi ini diadakan di Alun-Alun Tugu, Kota Malang, Jawa Timur, pada Sabtu (20/6).

Tujuan aksi adalah menyuarakan dukungan penuh terhadap keberlanjutan program yang terbukti memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Acara tersebut diagendakan bersama tokoh-tokoh lokal untuk memberikan energi positif dan memastikan program MBG dapat terus berjalan dengan dukungan luas dari komunitas. Komitmen ini mencerminkan harapan besar masyarakat terhadap inisiatif pemerintah. Para simpatisan juga menyatakan komitmen mereka untuk mengawal kelancaran pelaksanaan Program MBG hingga mencapai target 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Dukungan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menunjukkan keseriusan dalam memastikan program strategis ini terlaksana dengan baik. Mereka percaya bahwa program ini adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus bangsa. Salah satu inisiator Apel Akbar dan Senam Bersama Simpatisan MBG Malang Raya, Raden Djoni Sudjatmoko, menegaskan bahwa Program MBG memiliki dampak ganda yang signifikan.

Program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi anak, tetapi juga memberikan dorongan positif bagi sektor perekonomian lokal, termasuk petani dan peternak yang merasakan manfaat langsung. Djoni menjelaskan bahwa sejak Program MBG berjalan, petani dan peternak telah获得 kepastian terkait rantai pasok produk peternakan dan pertanian ke pasar. Permintaan terhadap produk-produk ini menjadi lebih stabil karena kebutuhan makan bergizi harus selalu tersedia secara berkelanjutan. Kondisi ini menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih terjamin bagi para produsen pangan.

Oleh karena itu, Djoni menyarankan agar Program MBG tidak dihentikan, melainkan terus dievaluasi secara ketat untuk perbaikan di masa mendatang. Menurutnya, aspek pengelolaan yang masih bermasalah perlu dibenahi, bukan menghentikan program yang sudah terbukti manfaatnya di lapangan. Pantauan di lokasi aksi menunjukkan bahwa massa Simpatisan MBG Malang Raya telah memadati kawasan Alun-Alun Tugu sejak pukul 06.30 WIB.

Mereka kompak mengenakan kaos berwarna putih yang menjadi simbol dukungan mereka, bertuliskan "82 Juta PM (Penerima Manfaat)" di bagian depan, serta "Bersama Prabowo" di bagian belakang. Berbagai spanduk dukungan juga terlihat di area acara, menguatkan pesan solidaritas terhadap Presiden Prabowo dan Program MBG. Pesan-pesan ini mencerminkan harapan dan apresiasi masyarakat. Pelaksanaan Apel Akbar dan Senam Bersama berlangsung meriah hingga sekitar pukul 10.50 WIB, sebelum massa membubarkan diri secara tertib.

Acara ini tidak hanya menjadi ajang penyampaian aspirasi, tetapi juga menunjukkan kekuatan dukungan akar rumput terhadap visi pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui Program MBG. Kehadiran massa yang tertib menegaskan karakter positif dari aksi tersebut





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Program Makan Bergizi Gratis MBG Prabowo Dukungan Masyarakat Ekonomi Lokal Gizi Anak

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