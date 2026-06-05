Massa Mahasiswa Gelar Unjuk Rasa di Gerbang Pancasila

Massa Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Se-Indonesia menggelar unjuk rasa di Gerbang Pancasila, Kompleks DPR, Jakarta, 5 Juni 2026, untuk menyuarakan beberapa tuntutan terhadap pemerintah.

Massa Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Se-Indonesia menggelar unjuk rasa di Gerbang Pancasila , Kompleks DPR, Jakarta, 5 Juni 2026, untuk menyuarakan beberapa tuntutan, di antaranya mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek pembangunan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan konflik sosial.

Mereka juga menggelar aksi saling dorong dengan polisi yang berusaha memadamkan api dari ban bekas yang dibakar mahasiswa di Gerbang Pancasila, Kompleks DPR, Jakarta, 5 Juni 2026. Poster bergambar gabungan mantan Presiden Soeharto dan Presiden Prabowo Subianto terhampar di jalan ketika aksi tersebut berlangsung. Mahasiswa tersebut menyuarakan kekecewaan mereka terhadap pemerintah yang dianggap tidak melakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah lingkungan hidup dan konflik sosial yang semakin meningkat.

Mereka juga menuntut pemerintah untuk lebih transparan dalam pengelolaan proyek pembangunan dan untuk menghentikan proyek-proyek yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan konflik sosial





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Massa Mahasiswa Unjuk Rasa Gerbang Pancasila Pemerintah Evaluasi Proyek Pembangunan

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