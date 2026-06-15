Massa Demonstrasi di depan Kementerian Imipas, Tuntut Reformasi Pengawasan Keimigrasian

Massa melakukan demonstrasi di depan Kementerian Imipas, Jakarta, untuk menuntut reformasi dalam sistem pengawasan keimigrasian. Mereka menuntut transparansi hasil pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran keimigrasian dan pembenahan total sistem pengawasan keimigrasian.

Sejumlah massa melakukan demonstrasi di depan gedung Kementerian Imipas , Jakarta, Senin (15/6/2026). Mereka menuntut transparansi hasil pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran keimigrasian kepada publik, serta pembenahan total sistem pengawasan keimigrasian .

Massa sempat terlibat aksi dorong-mendorong dengan petugas keamanan di lokasi, sehingga pagar kementerian tersebut jebol dan rusak. Aksi tersebut berlangsung di tengah sorotan publik terhadap pengawasan keimigrasian, yang menyusul sejumlah kasus dugaan penyalahgunaan izin tinggal dan pelanggaran oleh warga negara asing. Mereka juga menuntut adanya reformasi dalam sistem pengawasan keimigrasian untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Kementerian Imipas telah mengumumkan rencana untuk membenahi sistem pengawasan keimigrasian, tetapi massa menuntut langkah-langkah yang lebih konkrit dan cepat.

Mereka juga menuntut adanya transparansi dalam proses pemeriksaan dan pengawasan keimigrasian. Massa berharap bahwa pemerintah dapat memenuhi tuntutan mereka dan membenahi sistem pengawasan keimigrasian agar lebih efektif dan transparan. Aksi demonstrasi ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sangat peduli terhadap isu keimigrasian dan meminta pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang lebih serius untuk memecahkan masalah ini





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Demonstrasi Kementerian Imipas Pengawasan Keimigrasian Reformasi Transparansi

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