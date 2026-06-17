Massa Aliansi Masyarakat Jakarta Timur Dukung Keberlanjutan Program MBG dan Desak Penindakan Penyalahgunaan

Ratusan massa dari Aliansi Masyarakat Jakarta Timur menggelar unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat, mendukung kelanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan meminta pemerintah menindak tegas penyalahgunaan program.

Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jakarta Timur menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat , pada Rabu 17 Juni 2026. Aksi ini digelar untuk menyuarakan dukungan terhadap keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto .

Para peserta aksi yang didominasi pakaian putih mulai berkumpul sejak siang hari. Mereka membawa spanduk dan poster bertuliskan dukungan terhadap program MBG serta desakan agar pemerintah menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan dalam pelaksanaan program tersebut. Suasana di lokasi terlihat tertib dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian yang telah disiagakan sejak pagi hari. Menurut pantauan di lapangan, massa aksi menyampaikan orasi secara bergantian di atas mobil komando.

Mereka menekankan bahwa program MBG sangat penting untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah dan masyarakat kurang mampu. Namun mereka juga menyoroti adanya praktik penyelewengan yang merugikan penerima manfaat. Massa mendesak agar pemerintah memperkuat sistem pengawasan dan memperbaiki tata kelola program agar tepat sasaran. Selain itu, mereka meminta agar pelaku penyalahgunaan diproses hukum secara tegas sebagai efek jera.

Aksi ini menjadi bagian dari rangkaian unjuk rasa yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat di Jakarta pada hari yang sama. Sejak pagi, anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya sudah dikerahkan untuk mengamankan sejumlah titik di Jakarta, termasuk di kawasan Patung Kuda, Bundaran HI, dan sekitarnya. Total sebanyak 2.038 personel dikerahkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama aksi berlangsung. Pengamanan dilakukan secara humanis dengan mengedepankan dialog.

Para pengunjuk rasa diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi selama tidak melanggar hukum. Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan program andalan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan asupan gizi seimbang kepada anak-anak usia sekolah dan ibu hamil. Program ini dinilai strategis untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun dalam implementasinya, muncul berbagai laporan mengenai penyimpangan seperti pengurangan porsi, penggunaan bahan baku tidak layak, hingga mark up anggaran.

Hal inilah yang mendorong Aliansi Masyarakat Jakarta Timur turun ke jalan untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai harapan. Mereka berharap pemerintah tidak hanya melanjutkan program MBG tetapi juga serius memberantas oknum yang merugikan negara dan masyarakat. Ketua koordinator aksi dalam pidatonya menyatakan bahwa masyarakat siap mendukung program yang pro-rakyat. Namun mereka tidak akan tinggal diam jika ada praktik curang yang merugikan kepentingan umum.

Aksi berlangsung hingga sore hari dan berakhir dengan tertib. Para peserta kemudian membubarkan diri secara damai setelah menyampaikan pernyataan sikap kepada wakil pemerintah daerah yang hadir. Mereka berjanji akan terus mengawal program MBG dan mengawasi setiap tahap pelaksanaannya. Dengan adanya tekanan dari masyarakat, diharapkan pemerintah dapat mengambil langkah perbaikan yang konkret.

Aksi ini juga menjadi pengingat bahwa partisipasi publik sangat penting dalam memastikan kebijakan pemerintah berjalan dengan baik dan adil. Ke depan, Aliansi Masyarakat Jakarta Timur berencana untuk membentuk tim pemantau independen guna memantau distribusi MBG di wilayah Jakarta Timur. Mereka juga akan menjalin kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dan media untuk mengungkap potensi penyelewengan. Semua ini dilakukan demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih baik melalui program yang benar-benar memberikan manfaat nyata





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Makan Bergizi Gratis Aliansi Masyarakat Jakarta Timur Unjuk Rasa Jakarta Pusat Prabowo Subianto

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