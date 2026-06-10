Massa Aksi MBG Watch Protostasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis

Massa aksi yang tergabung dalam MBG Watch menggelar unjuk rasa di sekitar kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jalan Kebun Sirih, Jakarta, Rabu (10/6/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai membebani keuangan negara dan masih menyisakan berbagai persoalan dalam pelaksanaannya.

Massa aksi yang tergabung dalam MBG Watch, terdiri atas sejumlah organisasi masyarakat sipil, menggelar unjuk rasa di sekitar kantor Badan Gizi Nasional ( BGN ) di Jalan Kebun Sirih, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai membebani keuangan negara dan masih menyisakan berbagai persoalan dalam pelaksanaannya. Dalam aksi tersebut, para peserta menyuarakan tuntutan agar pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola Program MBG. Mereka menilai pergantian jajaran pimpinan di BGN belum cukup untuk menjawab berbagai kritik dan persoalan yang muncul sejak program itu dijalankan. Sejumlah poster dan spanduk dibawa peserta aksi sebagai sarana menyampaikan aspirasi.

Salah satu poster yang paling mencuri perhatian bertuliskan 'Bunyikan Klakson Jika Kalian Muak dengan MBG'. Poster tersebut dipasang menghadap ke arus lalu lintas sehingga mudah terlihat oleh para pengguna jalan yang melintas di kawasan Kebun Sirih. Respons pun datang dari sejumlah pengendara yang membunyikan klakson kendaraan mereka saat melewati lokasi aksi.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai membebani keuangan negara dan masih menyisakan berbagai persoalan dalam pelaksanaannya. Dalam aksi tersebut, para peserta menyuarakan tuntutan agar pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola Program MBG.

Mereka menilai pergantian jajaran pimpinan di BGN belum cukup untuk menjawab berbagai kritik dan persoalan yang muncul sejak program itu dijalankan. Sejumlah poster dan spanduk dibawa peserta aksi sebagai sarana menyampaikan aspirasi. Salah satu poster yang paling mencuri perhatian bertuliskan 'Bunyikan Klakson Jika Kalian Muak dengan MBG'. Poster tersebut dipasang menghadap ke arus lalu lintas sehingga mudah terlihat oleh para pengguna jalan yang melintas di kawasan Kebun Sirih.

Respons pun datang dari sejumlah pengendara yang membunyikan klakson kendaraan mereka saat melewati lokasi aksi. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai membebani keuangan negara dan masih menyisakan berbagai persoalan dalam pelaksanaannya.

Dalam aksi tersebut, para peserta menyuarakan tuntutan agar pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola Program MBG. Mereka menilai pergantian jajaran pimpinan di BGN belum cukup untuk menjawab berbagai kritik dan persoalan yang muncul sejak program itu dijalankan. Sejumlah poster dan spanduk dibawa peserta aksi sebagai sarana menyampaikan aspirasi. Salah satu poster yang paling mencuri perhatian bertuliskan 'Bunyikan Klakson Jika Kalian Muak dengan MBG'.

Poster tersebut dipasang menghadap ke arus lalu lintas sehingga mudah terlihat oleh para pengguna jalan yang melintas di kawasan Kebun Sirih. Respons pun datang dari sejumlah pengendara yang membunyikan klakson kendaraan mereka saat melewati lokasi aksi.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai membebani keuangan negara dan masih menyisakan berbagai persoalan dalam pelaksanaannya. Dalam aksi tersebut, para peserta menyuarakan tuntutan agar pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola Program MBG. Mereka menilai pergantian jajaran pimpinan di BGN belum cukup untuk menjawab berbagai kritik dan persoalan yang muncul sejak program itu dijalankan. Sejumlah poster dan spanduk dibawa peserta aksi sebagai sarana menyampaikan aspirasi.

Salah satu poster yang paling mencuri perhatian bertuliskan 'Bunyikan Klakson Jika Kalian Muak dengan MBG'. Poster tersebut dipasang menghadap ke arus lalu lintas sehingga mudah terlihat oleh para pengguna jalan yang melintas di kawasan Kebun Sirih. Respons pun datang dari sejumlah pengendara yang membunyikan klakson kendaraan mereka saat melewati lokasi aksi.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai membebani keuangan negara dan masih menyisakan berbagai persoalan dalam pelaksanaannya. Dalam aksi tersebut, para peserta menyuarakan tuntutan agar pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola Program MBG.

Mereka menilai pergantian jajaran pimpinan di BGN belum cukup untuk menjawab berbagai kritik dan persoalan yang muncul sejak program itu dijalankan. Sejumlah poster dan spanduk dibawa peserta aksi sebagai sarana menyampaikan aspirasi. Salah satu poster yang paling mencuri perhatian bertuliskan 'Bunyikan Klakson Jika Kalian Muak dengan MBG'. Poster tersebut dipasang menghadap ke arus lalu lintas sehingga mudah terlihat oleh para pengguna jalan yang melintas di kawasan Kebun Sirih.

Respons pun datang dari sejumlah pengendara yang membunyikan klakson kendaraan mereka saat melewati lokasi aksi





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Program Makan Bergizi Gratis MBG Badan Gizi Nasional BGN Unjuk Rasa Protes

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