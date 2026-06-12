Massa Aksi BEM UI Dicegat Polisi, Bus dan Angkot Diparkir di Depan Gedung DPR

Aksi unjuk rasa yang dimotori oleh BEM UI di Jakarta Pusat dihalau oleh aparat keamanan sekitar Gedung DPR-MPR RI. Massa yang awalnya akan membawa bus dan angkot ke Bundaran HI akhirnya memparkir kendaraan di depan gedung DPR setelah dicegat. Hanya sedikit mahasiswa yang berhasil terus menuju tujuan awal, sedangkan kondisi di Senayan terlihat normal tanpa kehadiran polisi signifikan di depan gedung DPR.

Suasana di depan gedung DPR-MPR RI terlihat lengang setelah massa aksi BEM UI yang sebelumnya dicegat aparat mengubah rencana menuju Bundaran HI, Jakarta Pusat. Namun, sejumlah bus jadul dan beberapa angkot yang awalnya digunakan untuk mengangkut massa dari kampus UI terparkir di depan gedung DPR dengan gerbang tertutup rapat.

Karena kepolisian mencegat massa di depan gedung DPR RI, mereka akhirnya melakukan long march menuju Bundaran HI, sehingga bus dan angkot tersebut diparkirkan di lokasi tersebut. Pantauan di sekitar Senayan menunjukkan kondisi normal tanpa ada aparat bertugas di depan gedung DPR, meskipun beberapa personnite tampak berada di sekitar wilayah tersebut. Sebelumnya, aksi unjuk rasa yang dimotori oleh Aliansi Gerakan Menuju Indonesia Bangkrut dari BEM UI diwarnai pengadangan ketat oleh polisi.

Dari sekitar seribu peserta, hanya lima mahasiswa yang berhasil melintasi barikade di beberapa titik pada Jumat (12/5). Pengadangan bahkan dimulai sejak siang hari sebelum mass tiba di Semanggi, tepatnya di kawasan Dukuh Atas saat mahasiswa hendak menunaikan sholat Jumat





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BEM UI Unjuk Rasa Gedung DPR Polisi Jakarta Long March Dukuh Atas Semanggi

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