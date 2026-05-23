Maskapai penerbangan Ryanair sindir Cristiano Ronaldo, Ronaldo kembali menjuarai Liga Arab Saudi

Maskapai Ryanair mendapat sorotan publik sepak bola setelah sindiran lucu kepada Cristiano Ronaldo. Ronaldo berhasil membawa Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim 2025/2026. Ronaldo kembali menunjukkan kualitasnya meski sudah berusia 41 tahun. Dia sukses mencatat lebih dari 129 gol bersama Al Nassr di semua kompetisi dan menembus 100 gol di Saudi Pro League. Keberhasilan itu juga mengakhiri penantian panjang Al Nassr yang terakhir kali menjadi juara liga pada 2019. Mereka mampu mengungguli rival kuat seperti Al Hilal dalam persaingan ketat hingga pekan terakhir.

Maskapai penerbangan asal Irlandia Ryanair ikut mencuri perhatian publik sepak bola setelah melontarkan sindiran lucu kepada Cristiano Ronaldo . CR7 berhasil membawa Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim 2025/2026.

Komentar itu muncul di media sosial beberapa saat setelah Al Nassr memastikan gelar juara lewat kemenangan telak 4-1 atas Damac pada laga pekan terakhir. Dalam pertandingan tersebut, Ronaldo tampil gemilang dengan mencetak dua gol dan kembali menjadi pembeda bagi timnya. Maskapai berbiaya murah itu menulis komentar bernada bercanda.

"Memangnya kamu tidak punya rekan setim? " Sindiran tersebut langsung viral dan memancing ribuan reaksi dari para penggemar sepak bola. Musim ini, Ronaldo kembali menunjukkan kualitasnya meski sudah berusia 41 tahun. Dia sukses mencatat lebih dari 129 gol bersama Al Nassr di semua kompetisi dan menembus 100 gol di Saudi Pro League.

Keberhasilan itu juga mengakhiri penantian panjang Al Nassr yang terakhir kali menjadi juara liga pada 2019. Mereka mampu mengungguli rival kuat seperti Al Hilal dalam persaingan ketat hingga pekan terakhir.





