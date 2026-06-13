Maskapai Internasional Terus Sesuaikan Jadwal Penerbangan ke Timur Tengah Akibat Konflik

Berbagai maskapai penerbangan internasional memperpanjang pembatalan dan penundaan penerbangan ke Timur Tengah akibat konflik yang masih berlangsung. Simak daftar lengkap perubahan jadwal dari Aegean Airlines hingga Transavia.

Situasi geopolitik di Timur Tengah yang masih memanas akibat konflik berkepanjangan telah memaksa maskapai penerbangan internasional untuk terus menyesuaikan jadwal penerbangan mereka. Meskipun beberapa maskapai mulai memulihkan rute ke kawasan tersebut, gangguan lalu lintas udara secara luas masih terasa.

Maskapai penerbangan dari Timur Tengah sendiri telah menambah kapasitas setelah sebelumnya mengalami gangguan parah terkait perang antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, maskapai dari luar kawasan masih banyak yang mengalihkan rute penerbangan Eropa-Asia untuk menghindari wilayah berbahaya. Berdasarkan laporan dari Reuters pada Sabtu, 13 Juni 2026, berikut adalah daftar perubahan dan pembatalan jadwal penerbangan menuju Timur Tengah yang perlu diketahui oleh para pelancong.

Maskapai penerbangan terbesar Yunani, Aegean Airlines, telah membatalkan penerbangan dari Thessaloniki ke Tel Aviv hingga 26 Juni. Penerbangan ke Dubai dibatalkan hingga 31 Agustus, sementara rute ke Erbil dan Baghdad ditangguhkan hingga 30 September. Di sisi lain, maskapai Latvia, airBaltic, membatalkan penerbangan ke Tel Aviv hingga 28 Juni dan ke Dubai hingga 24 Oktober. Air Canada dari Kanada pun mengambil langkah serupa dengan membatalkan penerbangan ke Tel Aviv dan Dubai hingga 24 Oktober.

Air Europa dari Spanyol membatalkan penerbangan ke Tel Aviv hingga 28 Juni 2026, sementara Air France menunda penerbangan ke Tel Aviv hingga 21 Juni 2026, serta ke Beirut dan Dubai hingga 24 Juni 2026. Maskapai AS, Delta Air Lines, menunda layanan rute Atlanta-Tel Aviv hingga 18 Desember, dengan rencana melanjutkan penerbangan New York-JFK ke Tel Aviv pada 6 September. Peluncuran rute Boston-Tel Aviv yang awalnya dijadwalkan akhir Oktober pun ditunda tanpa batas waktu.

Finnair dari Finlandia membatalkan penerbangan ke Doha hingga 2 Oktober dan menghindari jalur udara di atas Irak, Iran, Suriah, dan Israel. British Airways milik IAG menunda penerbangan ke Doha hingga 1 Agustus dan ke Riyadh hingga 8 Agustus, sementara penerbangan ke Dubai, Tel Aviv, Bahrain, dan Amman ditangguhkan dan akan dijadwalkan ulang pada 25 Oktober. IAG berencana mengurangi layanan ke Dubai, Doha, Riyadh, dan Tel Aviv setelah pemulihan, dengan Jeddah sebagai destinasi pilihan.

Japan Airlines menunda layanan rute Tokyo-Doha hingga 31 Juli dan Doha-Tokyo hingga 1 Agustus. LOT Polish Airlines membatalkan penerbangan ke Riyadh hingga 30 Juni dan ke Beirut hingga 27 Juni, namun berencana mengoperasikan rute ke Dubai mulai Oktober. Lufthansa berencana melanjutkan penerbangan ke Tel Aviv paling cepat pada 1 Juli, sementara ITA Airways mengonfirmasi hal serupa mulai 1 Juli. SWISS menunda penerbangan hingga Agustus dan Brussels Airlines menangguhkan operasi hingga 24 Oktober.

Lufthansa, SWISS, dan ITA Airways menunda penerbangan ke Dubai hingga 13 September, sementara Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, dan Brussels Airlines menangguhkan penerbangan ke Abu Dhabi, Amman, Beirut, Dammam, Riyadh, Erbil, Muscat, dan Teheran hingga 24 Oktober. Eurowings, maskapai berbiaya rendah, menangguhkan penerbangan ke Tel Aviv hingga 9 Juli, ke Beirut hingga 17 Juli, ke Erbil hingga 22 Juni, serta ke Dubai, Abu Dhabi, dan Amman hingga 24 Oktober.

Malaysia Airlines menunda peluncuran layanan ke Tel Aviv dan Beirut tanpa batas waktu tanpa tanggal mulai baru. Qantas dari Australia menambah penerbangan ke Roma dan Paris untuk memenuhi permintaan rute Eropa, dengan peningkatan penerbangan ke Paris dari tiga menjadi lima kali pulang-pergi per minggu dan layanan Perth-Singapura dari harian menjadi 10 per minggu, berlaku dari pertengahan April hingga akhir Juli. Royal Air Maroc membatalkan penerbangan ke Doha hingga 30 Juni.

Singapore Airlines memperpanjang penangguhan penerbangan Singapura-Dubai hingga 2 Agustus, namun menambah layanan pada rute Singapura-London Gatwick dan Singapura-Melbourne mulai akhir Maret hingga 24 Oktober. SunExpress, joint venture Turkish Airlines dan Lufthansa, membatalkan penerbangan ke Dubai hingga 30 Juni dan ke Bahrain, Beirut, serta Erbil hingga 14 Juli. Transavia, maskapai berbiaya rendah, menangguhkan penerbangan ke Dubai, Abu Dhabi, dan Amman dari destinasi Eropa hingga pertengahan September.

Semua perubahan ini menunjukkan betapa besarnya dampak konflik terhadap industri penerbangan global, dan para pelancong disarankan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai masing-masing





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Maskapai Penerbangan Timur Tengah Konflik Jadwal

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