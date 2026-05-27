Masjid Asy-Syukur Kebayoran Lama: Pekurban Meningkat, Tabungan Kurban Terbuka, BAZNAS Sediakan Sapi

Masjid Asy-Syukur Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, menyelenggarakan Hari Raya Idul Adha 1447 H/2026 dengan pekurban yang meningkat dibanding tahun sebelumnya. Program Tabungan Kurban dan dukungan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menambah semangat berbagi di lingkungan masjid.

Masjid Asy-Syukur Kebayoran Lama Sembelih 18 Sapi dan 7 Kambing di Momen IdulAdha 1447 H, Ketua Panitia: Pekurban Meningkat Tahun Ini— Geliat berbagi sangat terasa di lingkungan Masjid Asy-Syukur , Kebayoran Lama , Jakarta Selatan, saat pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 H/2026, Rabu (27/5).

Jumlah masyarakat yang berpartisipasi sebagai pekurban disebut mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Ketua Panitia Kurban Masjid Asy-Syukur, Dodi Chandra, mengatakan, panitia menerima amanah penyembelihan sebanyak 18 ekor sapi dan 7 ekor kambing.tersebut berasal dari jemaah Masjid Asy-Syukur, warga sekitar, hingga masyarakat umum yang ikut berpartisipasi.

‘Untuk tahun ini alhamdulillah terjadi peningkatan dalam pekurban sendiri,’ ujar Dodi kepada JawaPos.com, Rabu (27/6). Kurban yang sudah berjalan di masjid milik pemerintah itu. Program Tabungan Kurban memungkinkan masyarakat menyiapkan ibadah kurban secara lebih fleksibel.

‘Tabungan kurban itu sendiri kita juga terbuka untuk umum bagi siapa saja untuk melakukan kurban di Asy-Syukur,’ katanya. Berbeda dengan skema tabungan yang memiliki periode tertentu, program tersebut dibuka sepanjang tahun tanpa batas waktu pendaftaran. Jemaah dapat menentukan sendiri ritme setoran dan waktu pelaksanaan kurban sesuai kemampuan masing-masing. Tak hanya mengandalkan partisipasi masyarakat, pelaksanaan kurban tahun ini juga mendapat dukungan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui penyaluran satu ekor sapi berbobot hampir 300 kilogram.

‘Untuk kolaborasinya sendiri kami diamanahkan untuk penyembelihan sapi dari BAZNAS, kita akan bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan,’ ujar Dodi





