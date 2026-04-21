Masa Depan Santiago Gimenez di AC Milan: Antara Kepercayaan Kaka dan Rumor Transfer

Santiago Gimenez dikabarkan akan dijadikan alat tukar oleh AC Milan demi mendatangkan penyerang Fiorentina, Moise Kean, meskipun Kaka tetap memberikan pembelaan atas kondisi sang pemain.

Perjalanan karier Santiago Gimenez di AC Milan sejak didatangkan dari Feyenoord pada bursa transfer Januari 2025 memang tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan banyak pihak. Pemain berusia 25 tahun ini lebih sering menghabiskan waktunya di ruang perawatan akibat serangkaian cedera yang menghambat performanya di lapangan hijau. Puncak dari masa sulit tersebut terjadi pada Oktober 2025, di mana ia harus menepi dari lapangan selama lima bulan penuh sebelum akhirnya bisa kembali merumput pada Maret 2026. Absennya Gimenez dalam jangka waktu yang cukup lama memberikan dampak signifikan terhadap posisinya di skuat utama Rossoneri, terutama setelah pelatih Massimiliano Allegri memutuskan untuk merombak strategi dengan mengandalkan Rafael Leao dan Christian Pulisic sebagai ujung tombak serangan. Kondisi fisik yang tidak stabil serta ketatnya persaingan di lini depan membuat masa depan Gimenez di San Siro kini mulai dispekulasikan oleh media-media olahraga internasional.

Menanggapi isu miring yang beredar mengenai masa depan striker asal Meksiko tersebut, legenda AC Milan, Kaka, angkat bicara saat menghadiri acara ekshibisi antara legenda Meksiko dan Brasil di Stadion Azteca. Dalam pernyataannya, Kaka menegaskan bahwa Gimenez masih merupakan bagian integral dari proyek jangka panjang AC Milan. Menurut Kaka, pelatih Massimiliano Allegri tetap menaruh kepercayaan besar terhadap potensi yang dimiliki oleh sang pemain, meskipun diakui bahwa musim 2025-2026 merupakan periode yang sangat menantang bagi adaptasi Gimenez di sepak bola Italia. Kaka menambahkan bahwa dukungan moral sangat penting bagi Gimenez agar ia dapat segera bangkit dan menemukan performa terbaiknya kembali, karena klub masih sangat mengharapkan kontribusi nyata dari sang penyerang di musim-musim mendatang.

Di balik dukungan tersebut, dinamika transfer AC Milan justru menunjukkan arah yang berbeda. Laporan terkini menyebutkan bahwa manajemen Milan sedang membidik penyerang Fiorentina, Moise Kean, untuk menambah daya gedor lini depan mereka. Kean, yang merupakan mantan anak didik Allegri di Juventus, dianggap sebagai sosok yang tepat untuk memperkuat skuat karena pengalamannya di Serie A. Guna memuluskan proses negosiasi tersebut, AC Milan dikabarkan bersedia menawarkan Santiago Gimenez sebagai bagian dari paket transfer. Langkah ini diambil untuk menekan nilai transfer Kean yang dipatok di angka 52 juta euro. Dengan menyertakan Gimenez, Milan berharap mendapatkan potongan harga antara 10 hingga 15 juta euro dari total nilai transaksi. Strategi ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah persaingan sepak bola profesional yang kejam, klub dituntut untuk mengambil keputusan pragmatis demi memperkuat komposisi tim, meskipun harus mengorbankan pemain yang sempat digadang-gadang akan menjadi bintang masa depan. Spekulasi mengenai kepindahan ini diperkirakan akan semakin panas menjelang dibukanya jendela transfer musim panas 2026 mendatang.





