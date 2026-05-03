Masa Depan Raphinha di Barcelona Dipertanyakan, Tawaran dari Arab Saudi Menggoda

Penyerang Barcelona, Raphinha, dikabarkan mempertimbangkan tawaran dari klub Arab Saudi di tengah periode refleksi kariernya, meskipun performanya bersama Hansi Flick sedang berada di puncak. Reaksi istrinya, Belloli, di media sosial memicu perdebatan lebih lanjut.

Raphinha , penyerang andalan Barcelona , baru saja merayakan gol pentingnya ke gawang Newcastle United dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions yang digelar di Camp Nou pada Kamis, 19 Maret 2026 dini hari waktu Indonesia Barat.

Namun, di balik performa gemilangnya di lapangan hijau, masa depan Raphinha di klub Catalan tersebut kini menjadi perbincangan hangat. Muncul laporan yang mengindikasikan bahwa pemain asal Brasil ini tengah mempertimbangkan tawaran menggiurkan dari klub-klub kaya di Arab Saudi. Situasi ini memicu spekulasi luas di kalangan penggemar sepak bola dan media, terutama mengingat kontribusi signifikan Raphinha bagi Barcelona dalam beberapa musim terakhir.

Raphinha sendiri dilaporkan sedang dalam fase refleksi mendalam mengenai kariernya, meskipun saat ini ia berada di bawah asuhan pelatih Hansi Flick dan timnya tengah menempati posisi teratas di klasemen liga. Kehadirannya di lini depan Blaugrana sangat vital, dan ia telah menjadi bagian integral dari berbagai kesuksesan klub.

Bahkan, musim lalu, Raphinha hampir saja meraih penghargaan individu paling bergengsi, Ballon d'Or, dan masih dianggap sebagai salah satu kandidat kuat untuk meraihnya di masa depan jika ia terus mempertahankan konsistensinya bermain di Spanyol. Spekulasi mengenai keraguan Raphinha ini menarik perhatian publik, dan reaksi dari orang-orang terdekatnya pun menjadi sorotan. Melalui kolom komentar di unggahan media sosial Diario Sport, istri Raphinha, Belloli, memberikan tanggapan yang cukup mengejutkan.

Ia menyematkan serangkaian emoji tertawa pada artikel yang membahas rumor keraguan eksistensial suaminya mengenai masa depannya di Barcelona. Reaksi Belloli ini kemudian mendapatkan tanda suka (like) dari penulis artikel tersebut, yang seolah mengisyaratkan bahwa rumor yang beredar tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dan mungkin hanya bersifat spekulatif belaka. Meskipun ada bantahan tersirat dari pihak keluarga, laporan internal dari dalam klub mengungkapkan bahwa terdapat dua faktor utama yang memicu periode introspeksi yang dialami oleh Raphinha.

Faktor pertama adalah kekecewaan mendalam atas hasil kurang memuaskan yang diraih Barcelona di kompetisi Eropa. Kegagalan melaju lebih jauh di Liga Champions diyakini membuat pemain Brasil ini merenungkan secara serius arah kariernya dan ambisi pribadinya. Ia mempertanyakan apakah ia masih dapat meraih gelar-gelar bergengsi bersama Barcelona, atau apakah ia perlu mencari tantangan baru di tempat lain. Pihak klub, diwakili oleh Hansi Flick dan Deco, memahami situasi yang dihadapi Raphinha dan memberikan dukungan penuh.

Mereka menghargai kejujuran sang pemain dan tidak memberikan tekanan untuk mengambil keputusan secara terburu-buru. Baik Flick maupun Deco masih sangat mengandalkan jasa Raphinha di lapangan hijau dan berharap ia dapat terus memberikan kontribusi positif bagi tim. Mereka menyadari bahwa Raphinha adalah pemain kunci dalam strategi mereka dan kehilangan dirinya akan menjadi pukulan besar bagi Barcelona. Klub juga berusaha untuk meyakinkan Raphinha bahwa masa depannya tetap berada di Camp Nou, dengan menawarkan perpanjangan kontrak dan jaminan peran penting dalam tim.

Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Raphinha sendiri. Ia harus mempertimbangkan dengan matang semua faktor, termasuk tawaran dari klub Arab Saudi, ambisi pribadinya, dan komitmennya terhadap Barcelona. Situasi ini menjadi ujian bagi Barcelona dalam mempertahankan salah satu pemain terbaik mereka dan menunjukkan kepada dunia bahwa mereka masih menjadi klub yang menarik bagi para bintang sepak bola. Perkembangan situasi ini akan terus dipantau oleh para penggemar dan media di seluruh dunia, menunggu keputusan akhir dari Raphinha





KompasBola / 🏆 10. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Raphinha Barcelona Liga Champions Arab Saudi Transfer Hansi Flick Ballon D'or

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Barcelona Siap Hadapi Osasuna, Raphinha Kembali dari CederaBarcelona mempersiapkan diri untuk pertandingan penting melawan CA Osasuna di Stadion El Sadar. Pelatih Flick mengonfirmasi Raphinha dan Bernal siap bermain setelah pulih dari cedera. Pertandingan ini krusial dalam perburuan poin Barcelona di LaLiga.

Read more »

Calon haji NTB ditolak Arab Saudi lantaran alasan keamananSeorang calon haji Embarkasi Lombok, Nusa Tenggara Barat ditolak masuk oleh Pemerintah Arab Saudi, lantaran alasan keamanan karena telah melanggar prosedur ...

Read more »

7 WNI Ditangkap Polisi Arab Saudi Terkait Penipuan Haji IlegalJakarta, tvOnenews.com - Tujuh warga negara Indonesia ditangkap aparat keamanan Arab Saudi terkait dugaan penipuan penyelenggaraan haji ilegal. Penindakan dilakukan setelah otoritas setempat menemukan praktik penjualan paket haji tidak resmi yang melibatkan penggunaan dokumen palsu.

Read more »

Barcelona mendapat dorongan besar dari Raphinha tepat pada waktunya menjelang perebutan gelar La LigaRaphinha telah memberikan dorongan besar bagi Barcelona saat tim asuhan Hansi Flick berupaya mengamankan gelar Liga di pekan-pekan terakhir musim ini.

Read more »

Risiko Haji Ilegal: Deportasi-Diblokir Arab Saudi 10 TahunHaji tanpa visa haji dapat menimbulkan risiko hukum. Apa saja?

Read more »

'Keraguan mendalam' mengenai masa depannya: Apakah salah satu bintang utama FC Barcelona akan hengkang pada musim panas nanti?FC Barcelona tampaknya harus menghadapi kemungkinan hengkangnya bintang penyerang Raphinha.

Read more »