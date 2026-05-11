Masa Depan Paulo Dybala di AS Roma Terancam: Kontrak Habis dan Belum Ada Kejelasan Perpanjangan

Paulo Dybala mengungkapkan bahwa belum ada pembicaraan kontrak baru dengan AS Roma, memicu kekhawatiran fans menjelang akhir musim dan laga Derby della Capitale.

Paulo Dybala , sang maestro asal Argentina, kini tengah berada dalam situasi yang sangat mengkhawatirkan terkait masa depannya bersama AS Roma. Pemain berbakat ini baru saja memberikan pernyataan mengejutkan yang menyatakan bahwa hingga saat ini, belum ada satu pun pembicaraan formal mengenai perpanjangan kontrak antara dirinya dan pihak manajemen klub.

Kabar ini tentu menjadi pukulan telak bagi para pendukung setia Giallorossi, mengingat peran krusial Dybala dalam membangun serangan tim. Dengan sisa kontrak yang hanya tinggal hitungan hari, ketidakpastian ini menciptakan suasana tegang di dalam internal tim maupun di mata publik Roma. Dybala telah menjadi ikon bagi banyak fans di Stadion Olimpico, dan kemungkinan kepergiannya tanpa ada kepastian kontrak baru menjadi mimpi buruk bagi manajemen yang seharusnya bisa mengamankan jasa sang pemain lebih lama.

Ketegangan mengenai kontrak ini muncul di tengah perjuangan keras AS Roma untuk mengamankan satu tiket menuju Liga Champions musim depan. Persaingan di papan atas Serie A saat ini sangatlah ketat, di mana Roma harus bersaing sengit dengan raksasa seperti Juventus dan AC Milan. Baru-baru ini, Roma berhasil meraih kemenangan dramatis dengan skor 3-2 atas Parma, sebuah hasil yang sangat krusial untuk menjaga asa mereka.

Dalam pertandingan tersebut, Dybala sekali lagi menunjukkan kelasnya sebagai pemain kelas dunia dengan menyumbangkan satu assist penting yang membantu tim meraih poin penuh. Kemenangan tersebut dikunci oleh penalti Donyell Malen pada menit ke-101, yang secara otomatis membuat posisi Roma kini sejajar dengan AC Milan di zona empat besar. Meskipun performa Dybala tetap impresif dan konsisten, manajemen klub justru terlihat pasif dan belum memberikan langkah konkret untuk mengikat sang penyerang dalam kontrak baru.

Situasi semakin pelik ketika Dybala sendiri memberikan isyarat bahwa laga Derby della Capitale melawan rival abadi mereka, Lazio, mungkin akan menjadi penampilan terakhirnya di Stadion Olimpico. Derby ini bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan pertaruhan harga diri kota Roma. Bagi Dybala, laga ini bisa menjadi panggung perpisahan yang emosional jika tidak ada kesepakatan yang tercapai dalam waktu singkat. Para pendukung Giallorossi kini merasa cemas bahwa klub akan kehilangan salah satu aset terbaiknya secara cuma-cuma.

Media-media olahraga di Italia terus menyoroti bagaimana hubungan antara Dybala dan manajemen Roma tampak stagnan, tanpa ada komunikasi resmi yang bisa menenangkan kegelisahan publik. Ketidakjelasan ini membuka pintu lebar bagi rumor transfer, di mana berbagai klub top Eropa mulai memantau situasi sang pemain yang akan berstatus bebas transfer. Meskipun berada di bawah tekanan besar dan ketidakpastian masa depan, Paulo Dybala menunjukkan profesionalisme yang luar biasa.

Ia memilih untuk tidak mengumbar keluh kesahnya secara terbuka dan lebih memilih menyimpan pendapat pribadinya untuk dirinya sendiri. Dybala menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah memberikan yang terbaik bagi tim hingga musim berakhir. Ia menyadari bahwa nasib Roma untuk lolos ke Liga Champions tidak sepenuhnya berada di tangan mereka, namun ia berkomitmen untuk berjuang sampai detik terakhir.

Sikap dewasa ini dipuji oleh banyak pihak, namun di sisi lain, hal ini juga menunjukkan betapa Dybala merasa terisolasi dalam proses negosiasi kontraknya. Ia ingin memberikan akhir yang manis bagi perjalanannya bersama Roma, terlepas dari apakah ia akan tetap tinggal atau harus mencari tantangan baru di tempat lain. Secara lebih luas, situasi Dybala mencerminkan dinamika manajemen keuangan di Serie A yang seringkali kompleks.

Di saat beberapa klub berjuang untuk efisiensi finansial, kehilangan pemain kunci seperti Dybala bisa berdampak buruk pada nilai pasar dan daya tarik tim. Kemenangan atas Parma membuktikan bahwa keberanian dan kualitas individu seperti Dybala adalah kunci bagi Roma untuk bersaing di level tertinggi. Jika manajemen gagal mengamankan tanda tangannya, Roma tidak hanya kehilangan seorang pencetak gol, tetapi juga kehilangan pemimpin kreatif di lapangan. Kini, seluruh mata tertuju pada laga melawan Lazio pekan depan.

Apakah itu akan menjadi momen perayaan kontrak baru, atau justru menjadi salam perpisahan yang memilukan bagi sang bintang Argentina? Waktu terus berjalan, dan jendela kesempatan Roma untuk mempertahankan Dybala semakin tertutup rapat





