Masa Depan Mason Greenwood di Marseille Tak Jelas, Juventus Siap Merebut

Mason Greenwood menjadi sorotan di Ligue 1 dengan prestasi impresif bersama Marseille. Namun, masa depannya di klub Prancis itu kini tak jelas. Juventus siap merekrutnya dengan harga €43 juta, sementara Manchester United memantau situasi dengan harapan mendapatkan keuntungan dari klausul penjualan kembali. Transfer ini berpotensi mengubah dinamika kompetisi di Eropa.

Pemain Juventus , Dusan Vlahovic, merayakan gol keduanya pada pertandingan Serie A melawan Parma di Allianz Stadium, Turin, Senin (25 Agustus 2025). (Fabio Ferrari/LaPresse via AP) Greenwood berhasil menjawab ekspektasi dengan kontribusi gol yang impresif di Ligue 1 .

Ia menjadi salah satu sosok kunci dalam upaya Marseille bersaing di papan atas. Ketajamannya tidak hanya terlihat dari jumlah gol, tetapi juga kreativitas dalam membangun serangan. Kombinasi gol dan assist yang ia catat membuatnya menjadi ancaman serius bagi lawan. Namun, masa depan Greenwood di Marseille mulai diselimuti ketidakpastian.

Situasi finansial klub dan peluang tampil di Liga Champions menjadi faktor penting yang bisa menentukan langkah selanjutnya. Mason Greenwood memimpin pesta gol Marseille dalam laga Coupe de France. Penyerang asal Inggris itu mencetak hat-trick saat timnya membantai Bayeux dengan skor telak 9-0. (AFP/Lou Benoist) Marseille tampaknya sudah bersiap menghadapi kemungkinan kehilangan Greenwood di bursa transfer mendatang.

Klub asal Prancis itu mulai memasang banderol tinggi untuk sang penyerang. Menurut sumber, manajemen Marseille menetapkan harga minimum sebesar €43 juta. Nilai tersebut dianggap sepadan dengan kontribusi Greenwood sepanjang musim ini. Dalam 42 penampilan, Greenwood sukses mencetak 25 gol dan menyumbang 10 assist.

Statistik tersebut menjadi alasan kuat bagi Marseille untuk mempertahankan nilai jualnya tetap tinggi. Namun, situasi bisa berubah jika Marseille gagal mengamankan tiket Liga Champions. Tanpa pemasukan dari kompetisi elit Eropa, tekanan finansial bisa memaksa mereka melepas sang pemain. Pelatih Juventus, Luciano Spalletti, berbicara kepada sang gelandang Fabio Miretti saat laga Liga Champions 2025/2026 melawan Sporting CP di Allianz Stadium, Turin, Rabu (5/11/2025) dini hari WIB.

(Marco Bertorello/AFP) Ketertarikan Juventus terhadap Greenwood bukan hal baru. Klub raksasa Italia itu kini siap mempercepat langkah untuk merekrut sang striker. Juventus melihat momentum ini sebagai peluang emas untuk memperkuat lini serang mereka. Ketidakpastian situasi Marseille membuat peluang transfer semakin terbuka.

Bianconeri bahkan disebut tidak hanya menyiapkan dana segar. Mereka juga mempertimbangkan skema tukar tambah pemain untuk menekan biaya transfer. Salah satu nama yang dikaitkan dalam opsi ini adalah Edon Zhegrova. Meski performanya belum maksimal musim ini, ia tetap menjadi pemain yang menarik bagi klub-klub Ligue 1.

Mason Greenwood. Striker Manchester United ini hanya sekali absen dalam 11 laga Setan Merah di Liga Inggris musim ini dan semuanya manjadi starter. Kelemahannya adalah masih belum dapat meredam sikap egoisnya. Marcus Rashford cocok menggantikannya sebagai starter.

(AFP/Adrian Dennis) Di balik potensi transfer ini, Manchester United diam-diam memantau situasi dengan penuh perhatian. Klub Inggris tersebut masih memiliki kepentingan finansial dalam masa depan Greenwood. Saat melepas Greenwood ke Marseille pada 2024, United menyertakan klausul penjualan kembali. Klausul ini memberi mereka hak atas sebagian keuntungan jika sang pemain dijual lagi.

Jika Juventus memenuhi harga yang diminta Marseille, United akan menerima tambahan dana yang signifikan. Hal ini bisa menjadi suntikan penting bagi rencana transfer mereka. Dana tersebut berpotensi digunakan untuk memperkuat skuad menjelang musim baru. Terlebih, mereka juga tengah mempersiapkan diri untuk kembali bersaing di Liga Champions.

Manchester United FC adalah klub sepak bola profesional yang berbasis di Old Trafford, Manchester Raya. MU bermain di Premier League.





