Masa Depan Marcus Rashford di Barcelona Dipertanyakan, Penurunan Performa Jadi Sorotan

Manajemen Barcelona mulai meragukan opsi mempermanenkan Marcus Rashford dari Manchester United karena penurunan performa dan menit bermain yang tidak konsisten. Namun, Rashford tetap yakin bahwa Barcelona adalah tempat terbaik untuknya.

Penyerang andalan Barcelona , Marcus Rashford , baru-baru ini menunjukkan performa yang memukau dengan mencetak gol ketiga bagi timnya dalam pertandingan liga Spanyol yang sengit melawan Elche CF di Estadi Olimpic Lluis Companys, Barcelona , pada tanggal 2 November 2025.

Gol tersebut menjadi sorotan, namun di balik kegembiraan itu, terdapat ketidakpastian mengenai masa depannya di klub Catalan tersebut. Manajemen Barcelona mulai menunjukkan keraguan dalam mengambil keputusan untuk mempermanenkan status Rashford yang saat ini berstatus pinjaman dari Manchester United pada bursa transfer musim panas mendatang. Keraguan ini muncul akibat penurunan performa yang dialami Rashford dalam beberapa pekan terakhir, serta menit bermain yang tidak konsisten yang diberikan oleh pelatih Hansi Flick.

Meskipun demikian, Rashford tetap teguh pada keyakinannya bahwa Barcelona adalah tempat terbaik untuk mengembangkan kariernya. Ia merasa bahwa gaya bermain Barcelona sangat sesuai dengan karakteristik permainannya, dan ia menikmati atmosfer serta dukungan dari para penggemar. Rashford sempat memberikan kesan yang menjanjikan pada paruh pertama musim ini bersama Barcelona. Ia menunjukkan kemampuan mencetak gol dan memberikan assist yang signifikan, serta beradaptasi dengan baik dengan taktik dan strategi tim.

Namun, performanya mengalami penurunan yang cukup drastis dalam beberapa pertandingan terakhir. Ketika diharapkan untuk mengisi kekosongan di posisi sayap kiri akibat cedera yang dialami oleh Raphinha, Rashford tidak mampu memberikan kontribusi maksimal. Pelatih Hansi Flick kemudian lebih memilih untuk mengandalkan Gavi dan Fermin Lopez di posisi tersebut, yang menunjukkan bahwa Rashford tidak lagi menjadi pilihan utama dalam skema permainan Barcelona. Situasi ini secara otomatis mengurangi peluang aktivasi klausul pembelian senilai €30 juta (sekitar Rp600 miliar) yang telah disepakati sebelumnya.

Barcelona kini mempertimbangkan ulang investasi tersebut dengan lebih hati-hati, dan mereka akan mengevaluasi kembali performa Rashford sebelum mengambil keputusan akhir. Meskipun masa depannya di Barcelona masih belum pasti, Rashford menegaskan bahwa ia tidak mempertimbangkan opsi untuk kembali ke Manchester United dalam waktu dekat. Ia ingin terus berjuang untuk mendapatkan tempat di tim utama Barcelona dan membuktikan kemampuannya kepada pelatih dan para penggemar.

Rashford merasa nyaman dan dihargai di dalam skuad Barcelona, dan ia menilai bahwa Barcelona adalah salah satu tim terbaik di dunia dengan komposisi pemain yang sangat lengkap dan berkualitas. Secara statistik, Rashford tetap memberikan kontribusi yang signifikan dalam serangan Barcelona. Ia telah terlibat dalam 26 gol dari total 2.333 menit bermain, dengan rincian 13 gol dan 11 assist. Angka-angka ini menunjukkan bahwa Rashford masih memiliki potensi besar untuk menjadi pemain kunci bagi Barcelona.

Barcelona sebelumnya telah mencapai kesepakatan awal dengan Rashford mengenai persyaratan kontrak permanen. Semua aspek finansial, termasuk gaji, bonus, dan durasi kontrak, telah dibahas secara rinci jika klausul pembelian diaktifkan sebelum Juni. Namun, proses negosiasi diperkirakan tidak akan berjalan mulus. Klub Barcelona ingin menekan nilai transfer agar tidak terlalu mahal, sementara faktor usia Rashford yang akan menginjak 29 tahun pada Oktober mendatang memengaruhi durasi kontrak dan beban amortisasi.

Selain itu, Barcelona juga harus mempertimbangkan kondisi keuangan klub yang sedang tidak stabil. Di sisi lain, sikap profesional Rashford tetap mendapatkan apresiasi dari staf pelatih dan rekan-rekannya. Meskipun tidak selalu menjadi pilihan utama, ia tetap menunjukkan komitmen dan dedikasi yang tinggi dalam setiap latihan dan pertandingan. Rashford berharap masa depannya segera jelas sebelum Piala Dunia mendatang, sehingga ia dapat fokus sepenuhnya pada persiapan timnasnya.

Keputusan akhir kini berada di tangan Barcelona, yang masih menimbang berbagai aspek sebelum mengambil langkah. Manchester United FC, klub asal Rashford, adalah klub sepak bola profesional yang berbasis di Old Trafford, Manchester Raya, dan berkompetisi di Premier League. Perkembangan situasi ini tentu akan menjadi perhatian bagi para penggemar sepak bola di seluruh dunia, terutama bagi para pendukung Barcelona dan Manchester United.

Masa depan Rashford di Barcelona akan menjadi salah satu cerita transfer yang paling menarik untuk diikuti dalam beberapa bulan mendatang





