Marc Cucurella dikabarkan ingin hengkang dari Chelsea pada bursa transfer musim panas. Manchester United, Barcelona, dan klub-klub top Eropa lainnya berminat.

Masa depan Marc Cucurella di Chelsea mulai dipertanyakan menjelang dibukanya bursa transfer musim panas. Bek kiri asal Spanyol itu dikabarkan siap mengakhiri petualangannya di Stamford Bridge setelah merasa waktunya bersama The Blues telah memasuki babak akhir.

Menurut laporan Caught Offside, Cucurella percaya bahwa kariernya di Chelsea sudah mendekati akhir. Meskipun masih terikat kontrak hingga 2029, manajemen Chelsea disebut tidak akan menghalangi kepergiannya apabila ada klub yang bersedia menebus banderol senilai 50 hingga 55 juta euro. Manchester United menjadi salah satu tim yang paling serius memantau perkembangan sang pemain. Selain Setan Merah, Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid, dan Manchester City juga dikabarkan masuk dalam daftar peminat.

Bagi Manchester United, Cucurella dinilai sebagai sosok yang sesuai dengan kebutuhan tim. Kemampuannya bermain sebagai bek kiri, wing-back, hingga masuk ke area tengah saat membangun serangan menjadi nilai tambah yang menarik perhatian manajemen Old Trafford. Namun, mendapatkan tanda tangan Cucurella tidak akan mudah. Sang pemain disebut lebih memprioritaskan pulang ke Spanyol.

Barcelona menjadi destinasi impiannya, namun kondisi finansial klub Catalan tersebut masih menjadi kendala utama. Di sisi lain, Atletico Madrid dikabarkan sudah bersiap membuka pembicaraan resmi dengan Chelsea. Los Colchoneros lebih tertarik mengajukan skema peminjaman disertai opsi pembelian permanen. Real Madrid juga terus memantau situasi Cucurella, meskipun hingga kini belum menunjukkan langkah konkret.

Sementara Manchester City disebut masih mengikuti perkembangan tanpa melakukan pendekatan resmi. Chelsea sendiri berada dalam posisi yang kuat. Kontrak panjang yang dimiliki Cucurella membuat klub London Barat itu tidak berada dalam tekanan untuk menjual sang pemain dengan harga murah. Menariknya, Cucurella memilih fokus penuh bersama Timnas Spanyol di Piala Dunia 2026.

Ia bahkan dikabarkan meminta agennya untuk tidak memberikan informasi terkait perkembangan transfer selama turnamen berlangsung. Keputusan final mengenai masa depannya baru akan diambil setelah tugasnya bersama La Furia Roja berakhir. Namun satu hal yang pasti, nama Marc Cucurella berpotensi menjadi salah satu komoditas panas pada bursa transfer musim panas tahun ini. Para pengamat sepak bola meyakini bahwa persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya akan semakin memanas seiring berjalannya waktu.

Bukan tidak mungkin klub-klub besar Eropa akan saling beradu strategi untuk bisa mengamankan servisnya. Dengan kualitas yang dimiliki, Cucurella bisa menjadi tambahan berharga bagi siapa pun yang berhasil merekrutnya. Musim panas ini akan menjadi momen krusial bagi karier sang pemain, dan semua mata akan tertuju pada langkah selanjutnya. Sementara itu, Chelsea bersiap untuk memaksimalkan nilai jualnya jika memang harus melepas pemain incaran banyak klub tersebut





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