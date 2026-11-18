Kevin De Bruyne diprediksi bisa meninggalkan Napoli di bursa transfer Januari 2026. PSV Eindhoven dan Anderlecht telah melakukan kontak resmi untuk merekrutnya.

Masa depan bintang sepak bola Belgia, Kevin De Bruyne, kini berada di persimpangan yang penuh ketidakpastian. Klub Serie A, Napoli, menghadapi risiko kehilangan jasanya pada bursa transfer musim dingin tahun depan. Berdasarkan informasi terbaru dari jurnalis transfer ternama, Fabrizio Romano, Kevin De Bruyne secara serius mempertimbangkan untuk memutuskan kontraknya dengan Napoli pada bulan Januari.

Komunikasi Resmi PSV Eindhoven dan Anderlecht

PSV Eindhoven dan Anderlecht telah melakukan langkah konkret dengan menghubungi perwakilan resmi Kevin De Bruyne. Tujuannya adalah untuk memahami tuntutan finansial sang pemain serta mengetahui sikapnya terkait kemungkinan berpindah klub. Kontak ini bukan sekadar rumor, melainkan inisiatif nyata yang menunjukkan ketertarikan serius kedua klub Belanda tersebut terhadap jasanya.

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Napoli tidak serta merta melepaskan key player mereka tanpa negosiasi yang ketat. Klub Italia tersebut menuntut kompensasi finansial yang substansial untuk mengizinkan kepergian Kevin De Bruyne. Namun, ketertarikan dari Eropa Utara ini menunjukkan bahwa pemain tersebut masih memiliki nilai pasar yang tinggi di mata klub-klub papan atas.

Faktor Keluarga dan Lokasi Geografis Eindhoven

Alasan kepindahan Kevin De Bruyne tidak hanya berbasis pada strategi olahraga, tetapi juga melibatkan pertimbangan pribadi dan keluarga yang mendalam. Ia menginginkan lokasi tinggal yang lebih dekat dengan kampung halamannya di Belgia. PSV Eindhoven dianggap sebagai solusi ideal karena kota Eindhoven memiliki kedekatan geografis dengan wilayah Limburg di Belgia.

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Michèle Lacroix, istri dari Kevin De Bruyne, sebelumnya telah menyinggung kesulitan yang dihadapi keluarganya selama menetap di Napoli. Kehidupan publik yang intens dan besarnya perhatian media membuat aktivitas sederhana seperti berjalan-jalan menjadi sulit. Mereka merasa lebih nyaman jika dapat kembali ke wilayah yang lebih tenang dan familiar bagi mereka.

Keinginan untuk kembali ke Limburg menjadi pendorong utama dalam proses negosiasi ini. Bagi Kevin De Bruyne, kemampuan untuk lebih dekat dengan istri dan anak-anaknya tanpa kehilangan stabilitas karier di level kompetitif tinggi adalah prioritas utama saat ini.

Rekam Jejak di Napoli dan Harapan yang Tertunda

Napoli resmi merekrut Kevin De Bruyne pada bulan Juni 2025 setelah ia menyelesaikan sepuluh musimnya bersama Manchester City. Selama berada di Inggris, ia meraih banyak gelar prestisius, termasuk Liga Champions dan enam gelar Liga Primer Inggris. Peristiwa transfer tersebut ditunggu-tunggu dengan harapan besar bahwa ia akan menjadi penguasa lini tengah.

Akan tetapi, musim 2025-2026 menjadi tahun yang kurang bersahabat bagi sang bintang Belgia. Ia mengalami cedera otot serius yang membuatnya absen dari lapangan selama lebih dari empat bulan. Ketidakhadiran ini mengganggu konsistensi performa dan kemungkinan besar menjadi faktor yang mempengaruhi keputusannya untuk mencari tantangan baru.

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Kontrak Kevin De Bruyne dengan Napoli berlaku hingga Juni 2027, dengan opsi perpanjangan satu musim tambahan hingga 2028. Napoli tampaknya tidak berniat untuk mempermudah proses kepergiannya di tengah musim ini, mengingat nilai investasi yang telah mereka keluarkan. Namun, tekanan dari luar tetap ada.

Status Kontrak dan Langkah Selanjutnya di Transfer

Menurut Fabrizio Romano, status resmi Kevin De Bruyne saat ini masih tercatat sebagai pemain Napoli. Setiap klub yang berniat merekrutnya, termasuk PSV Eindhoven, harus meyakinkan sang pemain sekaligus mencapai kesepakatan finansial dengan manajemen Napoli. Proses ini memerlukan waktu dan negosiasi yang rumit.

PSV telah mengajukan tawaran awal kepada Napoli senilai 2 juta euro. Namun, tawaran ini ditolak oleh Napoli karena dianggap terlalu rendah dibandingkan dengan nilai yang mereka harapkan. Jalan menuju terwujudnya transfer ini masih panjang dan memerlukan usaha lebih besar dari pihak klub Belanda.

PSV juga menawarkan kesempatan untuk tampil di Liga Champions sambil bersaing memperebutkan gelar domestik. Bagi Kevin De Bruyne, ini adalah peluang untuk tetap relevan di kancah Eropa sambil menyelesaikan urusan keluarganya. Keputusan akhir akan sangat bergantung pada hasil negosiasi antara kedua klub dan kesiapan sang pemain.