Masa Depan Igli Tare di AC Milan Terancam Berakhir Akibat Perombakan Manajemen

Laporan dari Gianluca Di Marzio mengindikasikan bahwa Igli Tare kemungkinan besar akan meninggalkan posisinya sebagai direktur olahraga AC Milan pada musim depan seiring adanya rencana perubahan besar di struktur manajemen klub.

Masa depan Igli Tare di kursi kepemimpinan AC Milan kini tengah berada di persimpangan jalan yang sangat kritis. Direktur olahraga asal Albania tersebut dikabarkan tidak akan lagi mengemban tanggung jawab yang sama saat memasuki musim kompetisi mendatang.

Kabar mengejutkan ini pertama kali mencuat melalui pernyataan jurnalis senior Italia yang sangat terpercaya, Gianluca Di Marzio. Berdasarkan pengamatan mendalam terhadap arah kebijakan klub saat ini, Di Marzio menilai bahwa terdapat indikasi kuat adanya perubahan struktural yang masif di dalam tubuh manajemen Rossoneri. Pergeseran ini bukan sekadar pergantian personel biasa, melainkan sebuah upaya untuk mendefinisikan ulang visi klub dalam menghadapi persaingan ketat di kancah domestik maupun Eropa.

Sejak pertama kali menginjakkan kaki di San Siro, perjalanan karier Tare memang tergolong penuh dengan tantangan dan tidak pernah benar-benar berjalan mulus. Proses perekrutannya sendiri sempat menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan internal klub karena dianggap penuh dengan dinamika yang kompleks. Pada awalnya, Tare disebut-sebut sebagai kandidat pilihan utama dari tokoh berpengaruh seperti Zlatan Ibrahimovic serta pemilik klub, Gerry Cardinale.

Namun, peta kekuatan berubah secara signifikan ketika CEO Milan, Giorgio Furlani, mulai mengambil kendali lebih besar dalam proses penentuan siapa yang layak menduduki posisi direktur olahraga. Meskipun pada akhirnya ia resmi bergabung, banyak pihak yang mengamati bahwa posisi Tare sejak awal tidaklah cukup kokoh. Ada anggapan bahwa ia masuk ke dalam sistem manajemen saat klub masih meraba-raba dan belum memiliki arah proyek olahraga yang benar-benar solid serta terintegrasi dengan baik.

Situasi internal semakin memanas dengan munculnya berbagai rumor yang mengaitkan AC Milan dengan sosok Tony D Amico, yang saat ini menjabat sebagai direktur olahraga di Atalanta. Nama D Amico muncul sebagai kandidat kuat yang diproyeksikan untuk mengisi posisi strategis di manajemen Rossoneri pada musim depan. Gianluca Di Marzio bahkan secara terbuka menyatakan bahwa peluang bagi Tare untuk bertahan di klub sangatlah kecil.

Pernyataan lugas dari pakar transfer tersebut membuat masa depan pria berusia lima puluh dua tahun itu semakin menjadi pusat perhatian publik sepak bola Italia. Di Marzio menjelaskan bahwa dari pemahamannya, Tare kemungkinan besar akan meninggalkan jabatannya sebagai direktur olahraga. Ketidakpastian ini menciptakan suasana gelisah di lingkungan klub, mengingat peran direktur olahraga sangat krusial dalam menentukan komposisi skuad dan strategi transfer pemain. Lebih jauh lagi, Milan saat ini sedang berupaya mencari kepastian mengenai struktur manajemen baru yang lebih efisien.

Selain fokus pada posisi direktur olahraga, manajemen klub juga masih mempertimbangkan masa depan pelatih Massimiliano Allegri. Terdapat kebutuhan mendesak untuk memahami siapa yang akan memegang kendali penuh di level kepemilikan klub sebelum mengambil keputusan final mengenai kelanjutan kontrak pelatih. Di Marzio menekankan bahwa diskusi dengan Allegri sangat bergantung pada siapa yang nantinya akan menjadi direktur olahraga baru, karena keselarasan visi antara pelatih dan manajemen adalah kunci utama kesuksesan sebuah tim.

Jika tidak ada kesepakatan visi, maka perombakan total di staf kepelatihan pun menjadi kemungkinan yang sangat terbuka. Ketidakjelasan arah manajemen ini membuat situasi AC Milan menjelang dimulainya musim baru terasa sangat rumit dan penuh tekanan. Di saat klub-klub pesaing di Serie A mulai memantapkan strategi dan memperkuat skuad mereka, Rossoneri justru masih terjebak dalam upaya pembenahan struktur internal. Masalah manajemen yang tidak stabil ini dikhawatirkan akan berdampak buruk pada performa tim di lapangan hijau.

Para penggemar tentu berharap agar proses transisi ini dapat berjalan cepat agar tim dapat fokus sepenuhnya pada prestasi. Ketegangan antara berbagai kepentingan di tingkat eksekutif menunjukkan bahwa AC Milan sedang berada dalam fase transformasi yang menyakitkan namun mungkin diperlukan untuk mencapai kejayaan yang lebih berkelanjutan di masa depan. Dengan segala drama yang terjadi di balik layar, publik kini hanya bisa menunggu keputusan resmi dari pihak klub mengenai siapa yang akan memimpin arah kebijakan transfer dan pengembangan pemain untuk musim mendatang





