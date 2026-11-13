Masa Depan Bruno Fernandes di Manchester United Masih Terbuka Melalui Negosiasi

Bruno Fernandes menolak perpanjangan kontrak kedua kali. Manchester United optimistis menyepakati perpanjangan hingga 2028 dengan opsi klub yang aktif berjalan.

Perundingan antara Manchester United dan Bruno Fernandes mengenai perpanjangan kontrak masih berlangsung aktif meskipun sang kapten telah dua kali menolak penawaran terbaru. Gelandang Portugal berusia 32 tahun ini telah menegaskan posisinya untuk meninggalkan klub pada penghujung musim, namun manajemen Old Trafford tetap menyatakan optimisme tinggi untuk mengamankan layanan bintang mereka di masa depan.

Detail Kontrak dan Opsi Perpanjangan Klub

Bruno Fernandes memiliki opsi perpanjangan kontrak selama satu tahun yang dimiliki oleh Manchester United untuk mengikatnya hingga Juni 2028. Opsi krusial ini memberikan waktu tambahan bagi manajemen klub untuk merampungkan kesepakatan baru tanpa harus terburu-buru mengambil keputusan terkait masa depan sang kapten tim. Kontrak saat ini Bruno Fernandes akan berakhir pada penghujung musim, sehingga ia berhak memulai komunikasi formal dengan klub di luar Premier League mulai 1 Januari mendatang.

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Klub berjuluk Setan Merah tersebut mempunyai keuntungan strategis dalam negosiasi karena opsi tersebut memberikan fleksibilitas waktu. Meskipun Fernandes telah menolak dua kali, pihak klub tidak merasa tertekan secara psikologis maupun finansial. Mereka yakin bahwa kedua belah pihak pada akhirnya akan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan melalui jalur negosiasi yang masih berjalan intensif saat ini.

Kinerja Bruno Fernandes dan Kritik Taktik

Fernandes meraih penghargaan PFA Player of the Year setelah memecahkan rekor assist terbanyak dalam satu musim Premier League di musim lalu. Namun, performanya mengalami penurunan signifikan sejak Agustus, situasi yang semakin memanas setelah Manchester United menelan kekalahan telak 1-4 dari Como di Liga Champions bulan lalu. Performa yang kurang konsisten ini menjadi salah satu poin dalam perdebatan internal mengenai nilai pemain di masa depan.

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Pertikaian antara pemain dan pelatih tampak eksplisit setelah pertandingan. Pelatih sementara Manchester United asal Inggris, Michael Carrick, berbicara dengan Bruno Fernandes selama pertandingan Liga Inggris antara Manchester United dan Manchester City di Old Trafford, Manchester, barat laut Inggris, pada 17 Januari 2026. Usai pertandingan, Fernandes terlihat melontarkan kritik terhadap pendekatan taktik Michael Carrick yang menjadi sumber ketegangan.

Sebagai konsekuensi dari kritik tersebut, Fernandes harus memulai pertandingan berikutnya melawan Bournemouth dari bangku cadangan. Sikap keras sang kapten terhadap strategi taktik menunjukkan adanya gesekan mendalam antara pemimpin lapangan dan pelatih sementara mengenai arah permainan tim di sisa musim ini.

Dampak Nyata bagi Pasar Transfer dan Tim

Situasi kontrak Bruno Fernandes memiliki dampak langsung pada stabilitas skuad Manchester United di kompetisi domestic maupun internasional. Ketidakpastian masa depan kapten tim dapat mempengaruhi moral tim dalam jangka panjang, terutama mengingat ia adalah salah satu pilar utama di Old Trafford. Manchester United FC adalah klub sepak bola profesional yang berbasis di Old Trafford, Manchester Raya, yang bermain di Premier League dengan ambisi tinggi di kancah Eropa.

Liga Inggris atau lebih dikenal dengan Liga Primer Inggris merupakan kompetisi utama di Inggris yang diikuti 20 tim untuk mendapatkan gelar juara. Dalam konteks ini, performa individual Bruno Fernandes yang menurun dan konflik taktik menjadi berita utama yang memengaruhi persepsi publik terhadap kualitas tim. Perhatian media juga tertuju pada infografis jejak Mauricio Pochettino yang pernah bikin Manchester United kesengsem serta penilaian Paul Scholes bahwa Mauricio Pochettino punya karakter untuk jadi manajer Manchester United di masa depan.