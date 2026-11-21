Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mendesak pemerintah menjamin keselamatan jemaah haji 2027 dan percepatan istitaah kesehatan amid ketegangan Arab Saudi.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyampaikan seruan mendesak kepada pemerintah Indonesia untuk memastikan keamanan dan kenyamanan seluruh jemaah calon haji pada tahun 2027. Permintaan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran akan dinamika konflik di Timur Tengah, khususnya ketegangan politik antara Arab Saudi dan kelompok Houthi yang berpotensi membahayakan keselamatan jamaah yang sedang beribadah.

Tuntutan Jaminan Keamanan dan Kenyamanan Jamaah

Marwan Dasopang menekankan bahwa Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) wajib memberikan kepastian keamanan yang jelas sebelum dan selama periode pemberangkatan haji berlangsung. Ia menyatakan bahwa kenyamanan beribadah tidak boleh dipisahkan dari aspek keselamatan fisik jemaah, sehingga pemantauan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah harus dilakukan secara berkelanjutan dan intensif menjelang maupun selama periode ibadah haji berlangsung.

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Sebagai anggota dewan yang menangani urusan haji, Marwan meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki perhitungan politik dan kemampuan analisis geopolitik yang matang dalam menghadapi eskalasi ketegangan regional. Keyakinan ini didasarkan pada strategi diplomasi dan keamanan yang dijalankan oleh pemerintahan baru, di mana Presiden dinilai mampu membaca dinamika konflik dengan tepat untuk melindungi warga negara Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah suci.

Proses Percepatan Istithaah Kesehatan Jemaah

Dalam aspek administrasi dan teknis, Marwan mendorong pemerintah untuk mempercepat proses pelaksanaan istithaah bagi calon jemaah haji. Ia menilai bahwa proses verifikasi kesehatan dan kesiapan fisik jamaah harus diselesaikan dengan lebih efisien agar tidak memakan waktu yang terlalu lama. Namun, percepatan tersebut tidak boleh mengorbankan standar kualitas, karena kepastian istithaah harus tetap mematuhi ketentuan ketat yang ditetapkan oleh otoritas Arab Saudi.

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Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini memberikan peringatan keras bahwa aspek istithaah kesehatan merupakan hal yang krusial dan tidak boleh dianggap enteng. Otoritas Arab Saudi dikenal sangat ketat dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan, termasuk terhadap detail teknis yang mungkin terlihat sepele bagi sebagian orang. Oleh karena itu, Kemenhaj di tingkat kabupaten dan provinsi dituntut untuk bekerja dengan sigap dalam melaksanakan verifikasi guna memenuhi standar tersebut.

Dampak Terhadap Kuota Haji Per Provinsi

Keterlambatan proses kepastian istithaah berisiko menyebabkan sia-sianya kuota jemaah haji yang dialokasikan per provinsi. Marwan mengingatkan bahwa alokasi kuota tersebut adalah hak setiap daerah, dan gagal memenuhi persyaratan waktu bisa berarti kehilangan kesempatan bagi calon jamaah di wilayah tersebut. Kemenhaj tingkat daerah diminta untuk segera menyelesaikan administrasi kesehatan agar jamaah tidak terhalang karena masalah birokrasi atau waktu verifikasi yang tidak efektif.

Sebagai tindak lanjut, seluruh pemangku kepentingan di Kementerian Haji dan Umrah diharapkan segera bergerak cepat dalam koordinasi dan pelaksanaan verifikasi. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap jemaah asal Indonesia tidak hanya memiliki tiket keberangkatan, tetapi juga jaminan status kesehatan yang diakui secara internasional oleh Kerajaan Arab Saudi sebelum melaksanakan ibadah haji di tahun 2027.