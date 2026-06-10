Martinez: Ronaldo Ikonik yang Membawa Portugal keemarkah Turnamen Besar

Pelatih Portugal Roberto Martinez memuji peran Cristiano Ronaldo dalam mengangkat prestasi tim nasional, termasuk gelar EURO 2016 dan UEFA Nations League, serta konsistensi lolos ke Piala Dunia. Meski sudah 41 tahun, Ronaldo tetap dianggap sebagai ikon dan pemandu utama di Piala Dunia 2026.

Roberto Martinez mengingatkan publik tentang kontribusi besar Cristiano Ronaldo bagi sepak bola Portugal. Ronaldo membawa Portugal Juara EURO 2016 dan dua kali UEFA Nations League, serta memastikan tim tetap lolos ke Piala Dunia sejak debutnya pada 2003, dengan tujuh penampilan beruntun dan total sembilan kali.

Martinez menegaskan bahwa konsistensi Ronaldo dalam kualifikasi luar biasa. Meski usia 41 tahun, Ronaldo masih dianggap ikonik oleh Martinez, dengan 21 tahun pengabdian, 227 penampilan, dan rekod gol yang membuatnya menjadi contoh Komitmen sepakbola dan unik. Dia dipercaya menjadi tulang punggung Timnas Portugal di Piala Dunia 2026, grup K bersama DR Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Turnamen itu diperkirakan jadi yang terakhir baginya





BolaSportcom / 🏆 31. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cristiano Ronaldo Roberto Martinez Timnas Portugal Piala Dunia 2026 EURO 2016

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pesan Presiden Portugal untuk Cristiano Ronaldo Cs: Menangkan Piala Dunia untuk Diogo JotaTimnas Portugal ditargetkan meraih trofi perdana sekaligus memberikan penghormatan khusus bagi mendiang pemain mereka, Diogo Jota.

Read more »

Daftar Pemain dan Nomor Punggung Timnas Portugal di Piala Dunia 2026Cristiano Ronaldo kembali memakai nomor 7 di Timnas Portugal untuk Piala Dunia 2026

Read more »

Roberto Martinez: Ronaldo Luangkan Waktu dan Tenaga 24 Jam untuk Timnas Portugal di Piala Dunia 2026Cristiano Ronaldo mengabaikan rumor laga perpisahan demi fokus penuh memimpin Portugal memburu trofi Piala Dunia.

Read more »

Masih Layakkah Cristiano Ronaldo Jadi Striker Utama Portugal di Piala Dunia 2026?Maniche menilai Cristiano Ronaldo masih layak menjadi andalan Portugal di Piala Dunia 2026. Ia menyebut belum ada striker yang lebih baik dari sang kapten.

Read more »