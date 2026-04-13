Marselino Ferdinan Muncul Misterius, Rumor Comeback Hingga Kabar Terkini Seputar Olahraga Tanah Air

Marselino Ferdinan kembali menjadi pusat perhatian setelah mengunggah foto misterius di media sosial, memicu spekulasi tentang masa depannya di dunia sepak bola. Berita olahraga lainnya meliputi perkembangan Timnas Indonesia, masalah AC Milan, serta jadwal final four Proliga 2026. Selain itu, berita umum seperti sidak Menteri PU dan rencana pernikahan sederhana di Jawa Barat juga menjadi sorotan.

Hampir setahun lamanya Marselino Ferdinan absen dari skuad Tim Nasional (Timnas) Indonesia, memunculkan tanda tanya di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Pemain muda berbakat ini, yang pernah menjadi andalan lini tengah Garuda, tiba-tiba kembali menjadi sorotan setelah mengunggah serangkaian foto 'misterius' di akun media sosial Instagramnya. Unggahan tersebut langsung mendapat respons dari rekan-rekan setimnya, menandakan bahwa kehadirannya tetap dinantikan.

Namun, jauh sebelum unggahan tersebut, publik sudah lama merindukan aksi Marselino Ferdinan di lapangan. Performa gemilangnya bersama Timnas Indonesia tak dapat dipungkiri, dengan torehan lima gol dan dua assist dari 37 pertandingan sejak debutnya pada 22 Januari 2022 melawan Timor Leste. Salah satu momen paling berkesan adalah ketika ia mencetak dua gol ke gawang Arab Saudi dalam babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, yang membuktikan kualitas dan potensinya sebagai pemain kunci. Sayangnya, kini Marselino tidak lagi terlihat dalam skuad Garuda, bahkan pelatih John Herdman pun tak memanggilnya. Faktor utama yang diduga menjadi penyebab absennya adalah cedera hamstring yang mengharuskannya menepi dari lapangan. Terakhir kali Marselino bermain untuk Timnas adalah ketika ia tampil selama 30 menit dalam laga persahabatan melawan Lebanon pada 8 Juni 2025. Setelah itu, ia absen dalam pertandingan kualifikasi melawan Arab Saudi dan Irak. Kehilangan Marselino terasa semakin besar setelah ia meraih gelar pemain muda terbaik dalam ajang PSSI Award 2026. Absennya tidak hanya terjadi di Timnas, melainkan juga di klubnya, AS Trencin, di mana ia juga absen sejak November 2025. Munculnya unggahan foto 'misterius' dari Marselino Ferdinan menjadi sinyalemen positif, sekaligus memicu spekulasi tentang masa depannya. Dalam unggahan tersebut, terdapat tujuh foto berbeda yang memperlihatkan aktivitasnya, mulai dari momen latihan bersama klub asalnya, Oxford United, hingga kegiatan santai di Inggris bersama kekasihnya. Menariknya, di profil Instagramnya, Marselino masih mencantumkan nama Oxford United sebagai klubnya, meskipun saat ini ia berstatus sebagai pemain pinjaman di AS Trencin. Hal ini mengindikasikan bahwa Marselino masih memiliki ikatan kuat dengan Oxford United dan mungkin memiliki rencana untuk kembali ke klub tersebut di masa mendatang. Selain perkembangan Marselino, berita lain juga menghiasi dunia olahraga dan berita umum. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menjadi sorotan setelah melakukan inspeksi mendadak (sidak) pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Sementara itu, Adriano Galliani memberikan tanggapan terkait tindakan Juventus dan AC Milan yang memboikot calon presiden Federasi Sepak Bola Italia (FIGC), Giovanni Malago. Isu sosial juga menjadi perhatian, dengan rencana pemerintah Jawa Barat untuk mengeluarkan peraturan mengenai pernikahan sederhana. Selain itu, kisah pilu Suryana, warga Tasikmalaya yang mengidap penyakit diabetes akut, mendapat bantuan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Dalam dunia sepak bola, AC Milan menghadapi tantangan besar untuk mengamankan tiket ke Liga Champions, sedangkan John Herdman, pelatih Timnas Indonesia, merasa lega setelah dua calon striker naturalisasi menunjukkan performa gemilang di luar negeri. Jadwal final four Proliga 2026 juga menjadi perhatian, dengan sejumlah pertandingan menarik yang akan menentukan nasib tim-tim peserta. Di sisi lain, Satresmob Bareskrim Polri berhasil menangkap TS alias Ki Bedil, seorang penjual dan perakit senjata api ilegal. Berbagai berita ini memberikan gambaran tentang dinamika yang terjadi di berbagai bidang, mulai dari olahraga hingga isu sosial dan hukum





