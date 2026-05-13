Marselino Ferdinan dan Ole Romeny Tidak Dilepas, Dusan Bogdanovic Jalin Rudi Laksmana, Rudi Laksmana Indonesia di Oxford United

Agen yang mewakili Marselino Ferdinan , Dusan Bogdanovic, resmi ditunjuk sebagai Chairman baru Oxford United . Seorang warga Indonesia juga masuk dalam jajaran direksi klub, League One, Karena, mereka finis di posisi ketiga terbawah Divisi Championship, alias peringkat ke-22 dengan raihan 47 poin dari 46 laga.

Oxford terdegradasi bersama Leicester City dan juga Sheffield Wednesday di akhir musim ini. Mereka pun telah melakukan perombakan di skuad dengan melepas 10 pemain yang kontraknya habis. Mereka adalah Przemysław Płacheta, Myles Peart-Harris, Hidde ter Avest, Owen Dale, Will Goodwin, Joshua Johnson, Jacob Knightbridge, Steph Negru, Tom Bradshaw dan Stuart Findlay. Namun, Marselino Ferdinan dan Ole Romeny tidak termasuk dalam daftar yang hendak dilepas.

Untuk Ole Romeny, itu tidak begitu mengherankan karena kontraknya berlaku hingga musim panas 2028. Namun, kontrak Marselino di Oxford hanya berlaku hingga musim panas 2026 nanti. Dengan demikian, Marselino harus memperpanjang kontraknya di akhir musim ini setelah masa pinjamannya habis bersama klub Slovakia, AS Trencin. Dia masih menjalani masa pinjaman hingga musim ini berakhir.

Di level manajemen, Oxford United juga melakukan perombakan





