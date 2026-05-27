Maroko Umumkan Skuad Piala Dunia 2026: Kejutan dan Keputusan Berani

Pelatih Maroko, Rachid Ouahbi, mengumumkan skuad sementara Piala Dunia 2026 dengan mencoret Sofiane Boufal dan memanggil pemain muda Ayyoub Bouaddi. Proses seleksi ketat dan pemantauan panjang menjadi kunci.

Pelatih tim nasional Maroko , Rachid Ouahbi, secara resmi mengumumkan skuad sementara untuk Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Pengumuman ini menjadi sorotan karena sejumlah keputusan mengejutkan, termasuk pencoretan gelandang senior Sofiane Boufal dan pemanggilan pemain muda berbaya 18 tahun, Ayyoub Bouaddi .

Keputusan ini diambil setelah proses pemantauan panjang yang dimulai sejak Maret 2025, dengan fokus pada keseimbangan antara pengalaman dan energi muda. Boufal, yang sebelumnya absen hampir dua tahun dari tim nasional, sempat mengikuti pemusatan latihan pada Mei ini. Namun, persaingan ketat di lini tengah memaksanya harus tersingkir. Ouahbi mengakui bahwa keputusan ini sulit, namun ia harus jujur pada Boufal bahwa posisi nomor 10 sudah terisi.

Sementara itu, pemanggilan Bouaddi menjadi langkah strategis karena pemain Lille itu sebelumnya memiliki opsi membela Prancis. Dalam laga uji coba melawan Burundi, penampilannya selama 25 menit langsung menarik perhatian staf pelatih. Ouahbi memuji kecerdasan dan kebanggaan Bouaddi mewakili Maroko. Proses seleksi ini juga melibatkan pemantauan dari berbagai liga dan pemusatan latihan rutin.

Ouahbi menegaskan bahwa pintu tetap terbuka bagi semua pemain, dan ia mengawasi banyak talenta hebat. Skuad sementara ini mencakup nama-nama seperti Yassine Bounou, Achraf Hakimi, dan Brahim Diaz. Selain itu, berita lain menyebutkan bahwa Ghana juga mengumumkan skuad sementara dengan Thomas Partey yang masih tersandung kasus hukum, serta kontroversi pemanggilan Neymar ke timnas Brasil yang menuai pro dan kontra. Namun, fokus utama tetap pada keputusan berani Ouahbi yang diharapkan membawa Maroko berprestasi di Piala Dunia 2026





