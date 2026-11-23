Pelatih Ahmed Kantari membela performa Maroko U-17 usai Imbang China 2-2. Tim tetap di peringkat kedua Grup H Piala Dunia U-17 dengan peluang lolos kuat.

Pelatih tim nasional Maroko U-17, Ahmed Kantari, memberikan pembelaan tegas terhadap para pemainnya setelah laga dramatis berakhir dengan skor imbang 2-2 kontra China pada Senin malam. Pertandingan sengit ini berlangsung di Aspire Zone, Doha, dalam kerangka laga kedua Grup H Piala Dunia U-17 yang sedang digelar di Qatar. Kantari menegaskan bahwa meskipun timnya tidak beruntung memperoleh kemenangan, performa dan semangat juang para pemain patut diacungi jempol.

Mekanisme Pertandingan dan Reaksi Pelatih

Ahmed Kantari menjelaskan dalam pernyataannya kepada Alkass bahwa timnya memasuki lapangan dengan energi positif yang sangat besar. Namun, ia mengakui bahwa keberuntungan tidak berpihak kepada Maroko pada akhir pertandingan, sehingga mereka harus puas dengan hasil seri. Pelatih asal Maroko ini menegaskan bahwa target utama tim untuk lolos ke babak 32 besar tetap utuh dan tidak berubah meskipun hanya meraih satu poin dari laga tersebut.

Also read Waktu Penentuan Tiba: Jadwal Putusan Sengketa Maroko dan Senegal Ditetapkan

Pertandingan di Qatar ini diwarnai dengan dinamika emosional yang tinggi bagi tim kebangsaan Afrika Utara. Maroko menghadapi tekanan besar setelah tertinggal dua kali. China tampil agresif di awal dengan gol cepat Zhao Songyuan pada menit ke-2, yang kemudian menggandakan keunggulan mereka melalui pemain yang sama pada menit ke-57. Situasi menjadi semakin sulit bagi Maroko ketika keunggulan lawan terlihat pasti.

Keseimbangan pertandingan mulai berubah di babak kedua ketika Maroko bangkit dengan kuat. Ziyad Baha berhasil menyamakan kedudukan dari titik penalti pada menit ke-64. Puncak drama terjadi di masa tambahan waktu saat Rami Loujmani mencetak gol penyelamat pada menit ke-90. Gol terakhir ini memastikan Maroko tidak tersingkir dari perebutan peringkat kedua dan membuktikan ketahanan mental pemainnya.

Advertisement

Strategi dan Peran Aktor Kunci

Kantari menyoroti strategi pergantian pemain yang ia lakukan di tengah laga untuk mengubah mentalitas lini serang. Ia memasukkan pemain baru yang membawa energi segar dengan gaya bermain yang sedikit berbeda. Keputusan taktis ini terbukti efektif karena menciptakan banyak peluang gol di menit-menit akhir pertandingan. Hasil ini membuktikan bahwa pergantian pemain merupakan faktor kunci dalam memulihkan keseimbangan tim.

Di sisi lain, China menunjukkan disiplin pertahanan yang solid dan memanfaatkan ruang kosong lewat serangan balik. Meskipun Maroko berusaha mengejar ketertinggalan sepanjang babak kedua, lawan mereka berhasil menahan tekanan dengan baik. Namun, karakter kuat Maroko terlihat jelas ketika mereka menolak menyerah hingga detik-detik terakhir. Para pemain terus menekan dan berusaha memaksakan gaya bermain mereka meskipun menghadapi lawan yang tangguh.

Peran pemain cadangan juga sangat signifikan dalam perolehan poin ini. Kantari menyatakan bahwa poin yang diraih datang dari bangku cadangan, yang menunjukkan bahwa seluruh anggota tim turut berkontribusi. Ia meminta pemain untuk tetap tenang saat jeda babak, memanfaatkan sisi sayap, dan fokus di depan gawang. Instruksi-instruksi ini sebagian besar terwujud di babak kedua ketika tim berhasil memperkecil ketertinggalan dan akhirnya menyamakan kedudukan.

Dampak Klasemen dan Persiapan Laga Berikutnya

Dengan hasil imbang ini, posisi Maroko tetap kokoh di peringkat kedua Grup H dengan total 4 poin. Tim ini berada di belakang Spanyol yang memimpin klasemen dengan 6 poin. Di sisi lain, China berhasil meraih poin pertamanya dan menempati peringkat ketiga. Sementara itu, Fiji masih berada di dasar klasemen tanpa perolehan poin sama sekali. Situasi klasemen ini memberikan peluang besar bagi Maroko untuk melaju ke babak selanjutnya.

Advertisement

Maroko kini bersiap menghadapi laga ketiga dan terakhir di fase grup. Dalam banyak skenario, hasil imbang seperti ini sudah cukup untuk memastikan kelolosan ke putaran berikutnya. Namun, tim pelatih tetap menekankan bahwa target utamanya adalah menang dan lolos dengan performa terbaik. Mereka ingin menunjukkan kapabilitas generasi muda ini di panggung dunia.

Pertandingan lanjutan akan memanfaatkan semangat tinggi yang ditunjukkan saat melawan China, serta dukungan besar dari suporter di Doha. Kepercayaan penuh tertanam dalam diri Ahmed Kantari mengenai kemampuan anak asuhnya untuk melangkah jauh. Fokus tim kini dialihkan untuk memaksimalkan persiapan fisik dan taktis guna memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia U-17.