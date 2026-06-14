Maroko menciptakan kejutan di Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Brasil dalam pertandingan pembuka. Mereka mendominasi peluang pada menit-menit pembuka dan memberikan ancaman melalui Brahim Diaz dan Neil El Aynaoui.

Maroko menciptakan kejutan di Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Brasil dalam pertandingan pembuka. Mereka mendominasi peluang pada menit-menit pembuka dan memberikan ancaman melalui Brahim Diaz dan Neil El Aynaoui.

Brasil membalas melalui Igor Thiago, namun tembakan tersebut masih jauh dari sasaran. Di sisi lain, gawang Brasil akhirnya bobol di menit ke-21 setelah serangan balik cepat sukses diselesaikan oleh Ismael Saibari. Maroko tetap mendominasi setelahnya, dengan upaya dari Achraf Hakimi, Brahim Diaz, dan El Aynaoui sempat menjadi ancaman. Brasil kemudian mendominasi dan menemukan gol penyeimbang di menit ke-32 setelah memanfaatkan bola dari Bruno Guimaraes.

Skor 1-1 menutup paruh pertama di New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Pelatih Carlo Ancelotti melakukan dua pergantian pemain sekaligus setelah jeda turun minum, yaitu Fabinho dan Danilo digantikan oleh Casemiro dan Roger Ibanez. Brasil pun langsung tampil menggebrak dengan melakukan beberapa upaya tembakan. Namun, percobaan dari Bruno Guimaraes hingga Igor Thiago tetap tidak mendapatkan hasil yang memuaskan.

Pergantian Ancelotti belum berakhir, dia menurunkan Luiz Henrique untuk menggantikan Igor Thiago dan kemudian Matheus Cunha untuk menggantikan Lucas Paqueta pada menit ke-61. Empat menit kemudian, giliran Maroko yang melakukan dua pergantian dengan memasukkan Chemsdine Talbi dan Samir El Mourabet. Brasil masih mendominasi, dengan Maroko bahkan tidak pernah melakukan percobaan menembak di babak kedua hingga masa injury time. Upaya dari Raphinha, Matheus Cunha, dan Danilo Santos berujung kepada kegagalan.

Di masa injury time, Maroko baru menembak lagi melalui El Aynaoui, yang masih belum bisa menemui sasaran. Upaya dari Ayoube Amaimouni juga masih belum berhasil menemukan sasaran. Brasil akhirnya berhasil mencetak gol penyeimbang di menit ke-90+4 setelah Raphinha menembakkan bola ke gawang yang tak mampu dihalau oleh gawang Maroko. Skor akhir 2-1 berpihak pada Brasil





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