Timnas Maroko memimpin 3-1 melawan Niger di babak pertama Kualifikasi Piala Afrika 2027 berkat gol Yasser Zabiri dan dua ciptaan Achraf Hakimi di Stadion Mohammed V Casablanca.

Timnas Maroko mengakhiri babak pertama laga persahabatan dan kualifikasi melawan Niger dengan keunggulan tipis 3-1. Pertandingan berstatus penting dalam rangkaian kualifikasi menuju Piala Afrika 2027 tersebut berlangsung malam ini, Jumat, di Stadion Mohammed V, Kota Casablanca. Kemenangan awal ini memberikan momentum positif bagi tuan rumah sebelum memasuki babak kedua.

Performa Cemerlang Achraf Hakimi

Achraf Hakimi tampil sangat menonjol dalam penguasaan permainan timnas Maroko di fase awal pertandingan. Bek sayap andalan Maroko ini berhasil mencetak dua gol terpisah yang menjadi fondasi utama keunggulan skuad binaan Mohamed Ouahbi saat itu. Aksi individual Hakimi menjadi pembeda utama dalam menciptakan celah skor yang sulit ditutup lawan.

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Peran Vital Yasser Zabiri

Gol pertama yang membuka jalan kemenangan diraih oleh Yasser Zabiri pada menit ke-empat. Penyerang muda ini menerjemahkan awal serangan kuat tuan rumah dengan apik. Umpan kunci dari rekannya Brahim Diaz menjadi pemicu utama keberhasilan Zabiri dalam menjebol gawang lawan di detik-detik awal pertandingan.

Respons Tegas Niger

Timnas Niger tidak langsung menyerah di tengah dominasi awal Maroko. Mohamed Abdoul Rahmane berhasil memperkecil ketertinggalan negaranya pada menit ke-41. Pencapaian ini membuat atmosfer di Stadion Mohammed V menjadi semakin menegangkan menjelang akhir babak pertama.

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Kejujuran Yasser Zabiri di Piala Dunia U-20

Karir Zabiri terus menunjukkan tren positif setelah prestasinya di Piala Dunia U-20 Chili 2025. Ia mencetak lima gol sepanjang turnamen, termasuk dua gol krusial di laga final melawan Argentina yang berakhir dengan skor dua gol tanpa balas. Pencapaian tersebut membawa gelar juara pertama dalam sejarah timnas junior Maroko.

Prospek Kemenungan Ketiga Beruntun

Timnas Maroko memasuki laga hari ini dengan ambisi meraih kemenangan ketiga beruntun di babak kualifikasi. Mereka telah mengalahkan Gabon dan Lesotho dengan skor seragam 2-0 di dua pekan pertama. Poin enam yang terkumpul menempatkan mereka di puncak Grup Satu sebelum menghadapi Niger di Casablanca.