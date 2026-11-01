Mario Aji Jatuh di Lap 2 Seri Malaysia 2026, David Alonso Menang

Pembalap Indonesia Mario Aji gagal finis karena terjatuh di lap kedua Seri Malaysia. David Alonso juara dengan waktu 35 menit 44,73 detik.

Moto2 Seri Malaysia 2026 yang berlangsung di Sirkuit Internasional Sepang pada Minggu, 1 November 2026, berakhir dengan kemenangan gemilang untuk pembalap CFMOTO RCB Aspar Team, David Alonso. Sementara itu, harapan tim Indonesia, Mario Aji dari IDEMITSU Honda Team Asia, harus puas dengan finis yang tertunda setelah mengalami kecelakaan di putaran awal balapan.

Riwayat Kualifikasi Mario Aji

Sebelum balapan berlangsung, Mario Aji telah menunjukkan performa yang sangat menjanjikan selama sesi latihan dan kualifikasi di hari-hari sebelumnya. Pada sesi practice yang dilakukan pada Jumat, 30 Oktober 2026, ia berhasil mencatatkan posisi ke-13 dan mengamankan tiket langsung ke sesi kualifikasi kedua atau Q2. Langkah impresif ini membuat ekspektasi publik dan tim terhadap performa Aji dalam balapan utama meningkat signifikan. Ia memulai balapan dari posisi start ke-11 di grid, sebuah posisi yang cukup baik untuk mencoba bersaing di posisi terdepan.

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Kronologi Kerugian di Putaran Awal

Sayangnya, momentum positif yang dibangun Mario Aji selama kualifikasi harus terhenti dengan cepat di putaran pertama balapan. Tepat pada lap kedua, pembalap berusia muda tersebut terjatuh di lintasan sirkuit yang panas dan menantang. Insiden tersebut menyebabkan ia tidak dapat melanjutkan balapan dan gagal finis dalam seri kali ini. Keputusan untuk pensiun dari balapan ini tentu menjadi pukulan berat bagi tim IDEMITSU Honda Team Asia yang telah mempersiapkan strategi dengan matang.

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Kemenangan Dominan David Alonso

Di sisi lain, balapan Seri Malaysia 2026 dimenangkan oleh David Alonso dari tim CFMOTO RCB Aspar Team. Pembalap asal Spanyol ini menunjukkan dominasi yang jelas dengan mencatatkan waktu terbaik sebesar 35 menit 44,73 detik. Alonso berhasil menjaga posisinya dengan konsisten hingga garis finis, memastikan dirinya sebagai juara seri dengan performa yang stabil dan cepat di sepanjang balapan. Kesempatan ini menjadi momen penting dalam kariernya di kelas Moto2.

Posisi Puncak Klasemen Balapan

David Alonso tidak sendirian di podium. Pembalap Spanyol lainnya, Daniel Holgado, berhasil menempati posisi kedua dalam balapan tersebut. Holgado finis dengan selisih waktu 1,923 detik dari sang juara, menunjukkan pertarungan yang sangat ketat di barisan depan. Posisi ketiga diraih oleh Angel Piqueres dari tim QJMOTOR-MSI, yang finis dengan selisih 3,565 detik dari Alonso. Keseruan balapan juga terlihat dengan peringkat kelima dan keenam yang diisi oleh Izan Guevara dan Manuel Gonzales, menandakan persaingan yang sangat sengit di kelas menengah balapan.