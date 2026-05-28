Mariano Peralta Jadikan Borneo FC Tim Yang Ganas

Mariano Peralta menjadi ruh permainan ofensif Borneo FC dan menjadi pemain terbaik BRI Super League 2025//2026. Ia juga menjadi incaran klub-klub lain dan akan habis kontraknya pada 16 Juni 2025.

Borneo FC yang memberikan perlawanan sengit kepada Persib, harus puas sebagai runner-up meski menang telak 7-1 atas Malut United di pertandingan terakhir. Hasil ini membuat Borneo FC harus merelakan gelar juara jatuh ke tangan Persib hanya karena rekor pertemuan.

Borneo FC punya nilai yang sama dengan Persib, bahkan punya selisih gol yang jauh lebih baik. Alias rekor pertemuan. Borneo FC kalah agregat 2-4 dari Persib musim ini, dengan hasil kalah 1-3 di Bandung dan imbang 1-1 di Samarinda. Duel antara Rizky Ridho dan Mariano Peralta pada laga Persija vs Borneo FC di pekan ke-24 BRI Super League 2025/2026 (c) Abdul Aziz Terlepas dari kegagalan Borneo FC menyegel juara untuk pertama kalinya dalam sejarah, apresiasi layak diberikan kepada Mariano Peralta.

Penyerang sayap asal Argentina yang meledak di musim keduanya bersama tim Pesut Etam. Mariano Peralta yang menjadi ruh permainan ofensif Borneo FC. Pemain asal Argentina tersebut mengoleksi 20 gol plus 14 assist dari total 34 pertandingan, artinya ia tidak pernah absen satupun pertandingan musim ini. Statistiknya di musim ini mencengangkan.

Secara rata-rata, Peralta mampu membuat 0,5 gol dan 0,4 assist di setiap pertandingan. Data dari laman, pemain berusia 28 tahun tersebut punya kontribusi gol berdampak mencapai 65 persen, dan assist berdampak sebesar 54 persen. Atas kiprahnya, Peralta diganjar sebagai pemain terbaik BRI Super League 2025//2026. Gelar individu prestisius itu tak lepas dari performanya yang luar biasa sepanjang musim ini dengan durasi waktu bermain 3.035 menit.

Peralta Jadikan Borneo FC Tim Yang Ganas Selebrasi gol Juan Villa pada laga Borneo FC melawan Persija Jakarta di BRI Super League 2025/2026 (c) Muhammad Iqbal Ichsan Keberadaan Mariano Peralta berdampak besar dalam permainan Borneo FC, khususnya skema penyerangan. Borneo FC menjadi tim paling produktif di BRI Super League 2025/2026. musim ini. Namun untuk urusan produktivitas dalam mencetak gol, mereka tidak ada duanya. Pasukan Fabio Lefundes mampu mencetak 74 gol dan hanya kebobolan 31 kali.

Borneo menjadi tim dengan jumlah gol terbanyak, mengungguli Malut United di posisi kedua dengan 68 gol. Selisih gol yang dimiliki Borneo FC juga sangat baik, yakni surplus 43 gol, melewati pencapaian Persib dengan surplus 37 gol. Mariano Peralta sudah berseragam Borneo FC sejak musim lalu. Total ia mengemas 30 gol dan 28 assist dari 69 pertandingan dari musim lalu.

Skuad Borneo FC merayakan gol Koldo Obieta pada laga lawan Madura United di pekan ke-26 BRI Super League 2025/2026 (c) Dok. Borneo FC Pencapaian Borneo FC musim ini juga membuat perasaan bintang Borneo FC, Mariano Peralta campur aduk. Ia menjadi pemain paling menonjol di Pesut Etam, namun berakhir dengan kegagalan mengantarkan timnya juara. Terima kasih semuanya atas malam yang istimewa, sungguh fantastis.

Tentu saja sedih karena tidak mencapai tujuan tim yang telah kami perjuangkan sepanjang musim dan yang pantas kami dapatkan, kata Mariano Peralta dalam unggahan di akun Instagram pribadinya. Terima kasih kepada semua rekan satu tim saya, semua orang yang telah memungkinkan pencapaian ini, karena tanpa mereka semua ini tidak akan terjadi, tandas pemain berusia 28 tahun. Duel Persija Jakarta vs Persib Bandung di pekan ke-32 BRI Super League 2025/2026, Minggu (10/5/2026) (c) Dok.

Persib Bandung Rapor Mariano Peralta yang ciamik musim ini membuat ia masuk incaran klub-klub lain. Rumor beredar kencang bahwa eks pemain San Lorenzo itu bakal merapat ke Persija Jakarta. Peralta akan difungsikan Persija sebagai pengganti Maxwell Souza yang dikabarkan bakal hengkang. Tak hanya Persija, tim juara bertahan Persib juga siap menampungnya dan menambah kekuatan Maung Bandung tambah menakutkan.

Kontrak Peralta di Borneo FC kabarnya akan habis pada 16 Juni 2025. Belum ada tanda-tanda mengenai perpanjangan kontrak yang diberikan Borneo kepada Peralta. Situasi yang semakin membuat panas di jendela transfer mendatang bagi klub yang siap berebut tanda tangannya.





