Mardiono Targetkan PPP Sulsel Raih Kursi Terbanyak di Pemilu Mendatang

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menargetkan peningkatan perolehan suara partai di Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam Pemilu Legislatif mendatang. Mardiono optimis bahwa dengan komposisi pengurus baru, suara partai di Sulawesi Selatan dapat ditingkatkan secara signifikan. Langkah ini diharapkan mampu mengembalikan kejayaan partai yang telah eksis sejak tahun 1973.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menargetkan peningkatan perolehan suara partai di Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam Pemilu Legislatif mendatang. Mardiono optimis bahwa dengan komposisi pengurus baru, suara partai di Sulawesi Selatan dapat ditingkatkan secara signifikan.

Langkah ini diharapkan mampu mengembalikan kejayaan partai yang telah eksis sejak tahun 1973. Mardiono juga menargetkan partai dapat meraih kursi Ketua DPRD Sulawesi Selatan pada Pemilu Legislatif mendatang. Hal ini merupakan bagian dari upaya partai untuk memimpin lembaga legislatif di tingkat provinsi. Perjuangan ini juga sejalan dengan target di tingkat eksekutif, menunjukkan ambisi yang komprehensif di Sulsel.

Menurut Mardiono, perolehan suara PPP di Sulawesi Selatan sudah menunjukkan peningkatan pada Pemilu 2024, namun capaian yang lebih tinggi masih harus diwujudkan. Dengan semangat baru dari pengurus DPW PPP Sulsel, partai ini bertekad untuk menjadi kekuatan politik dominan di wilayah tersebut. Dukungan dari seluruh elemen partai sangat dibutuhkan untuk mewujudkan optimisme ini. Mardiono berharap, dengan konsolidasi yang kuat dan kerja keras pengurus, partai dapat kembali berjaya.

Ini akan menjadi momentum penting untuk menunjukkan eksistensi dan relevansi partai di mata publik. Meskipun tidak mendapatkan kursi di Senayan pada Pemilu 2024, Ketua Umum Muhamad Mardiono tetap optimistis partai akan kembali berjaya di tingkat nasional. Ia bercita-cita mengembalikan kejayaan partai yang telah lama dikenal rakyat Indonesia. Kekuatan akar rumput di daerah diyakini menjadi fondasi utama untuk mencapai tujuan ini.

Mardiono menyoroti bahwa suara partai di daerah masih besar dan utuh, meskipun ada kekurangan di tingkat pusat. Ia berharap suara dari daerah dapat disinkronisasi untuk mendongkrak perolehan kursi. Capaian ambisius adalah meraih kembali 39 kursi seperti yang pernah dicapai pada Pemilu 2014, sebuah kontribusi penting dari Target Kursi PPP Sulsel yang juga akan berpengaruh pada perolehan nasional. Upaya konsolidasi nasional terus berjalan, dari tingkat provinsi hingga kecamatan, menunjukkan keseriusan partai dalam menghadapi Pemilu mendatang.

Dengan struktur yang solid dan dukungan dari basis massa, partai bertekad untuk melampaui ambang batas parlemen. Ini adalah langkah krusial untuk kembali menempatkan wakilnya di parlemen pusat. Menanggapi riak-riak internal partai, termasuk gugatan hasil muktamar di Pengadilan Negeri Jakarta, Muhamad Mardiono menanggapinya dengan santai. Ia menganggap persoalan tersebut sebagai sengketa internal keluarga yang biasa terjadi.

Mardiono menegaskan bahwa dinamika ini tidak akan berdampak signifikan pada persiapan menghadapi Pemilu mendatang. Konsolidasi nasional partai tetap berjalan lancar di berbagai tingkatan, dari provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa fokus utama tetap pada penguatan struktur dan persiapan Pemilu. Mardiono menekankan bahwa partai terus bergerak maju, tidak terganggu oleh isu-isu internal yang sedang berlangsung.

Sementara itu, Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan, Ilham Ari Fauzi, mengharapkan dukungan penuh dari seluruh elemen partai di Sulsel untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh Ketua Umum. Ari Fauzi mengakui adanya beban berat, namun menegaskan bahwa partai ini masih sangat eksis di akar rumput masyarakat. Ia optimis bahwa partai akan mampu mengembalikan kejayaannya, bahkan setelah kehilangan potensi 12 kursi DPR RI pada Pemilu 2024. Dengan demikian, partai ini akan kembali menjadi kekuatan politik yang kuat di Sulawesi Selatan





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Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono Sulawesi Selatan Pemilu Legislatif Target Kursi PPP Sulsel

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