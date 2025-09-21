Mardiono Kembali Dapat Dukungan Kuat untuk Jadi Ketum PPP, DPW Sultra Nyatakan Solid

Muhammad Mardiono kembali mendapat dukungan untuk maju sebagai calon ketua umum PPP dalam Muktamar ke-10. DPW PPP Sulawesi Tenggara menyatakan dukungan penuh dan mengajak kader untuk tetap kompak, menjaga akhlak, serta mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2029.

Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ), di bawah kepemimpinan Muhammad Mardiono , kembali mendapat dukungan signifikan untuk maju sebagai calon ketua umum menjelang Muktamar PPP yang kesepuluh. Dukungan kali ini datang dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Sulawesi Tenggara melalui Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) yang baru saja digelar. Mereka dengan tegas menyatakan dukungan mereka kepada Mardiono, seorang kader PPP yang dianggap tulen, untuk kembali memimpin partai berlambang Kabah tersebut.

Pernyataan dukungan ini mencerminkan kepercayaan yang kuat terhadap kepemimpinan Mardiono dan keyakinan bahwa ia adalah figur yang tepat untuk membawa partai ke arah yang lebih baik. Plt Ketua DPW PPP Sulawesi Tenggara, Rachmawati Badallah, mengutarakan kesiapan mereka untuk memastikan dukungan solid dari 17 kabupaten/kota di wilayah tersebut. “Insya Allah kami siap lahir dan batin, memastikan 17 kabupaten kota solid untuk mendukung Pak Mardiono melanjutkan perjuangannya,” ungkap Rachmawati, sebagaimana dikutip dari siaran pers pada Minggu, 21 September 2025. Solidaritas ini merupakan sinyal kuat bahwa dukungan terhadap Mardiono sangat kuat di tingkat akar rumput dan mencerminkan komitmen mereka untuk menjaga persatuan dan kesatuan partai.\Upaya untuk mendukung Mardiono dalam pencalonannya tidaklah mudah. Rachmawati mengakui adanya berbagai upaya untuk menjatuhkan Mardiono melalui narasi yang mengaitkan kepemimpinannya dengan kegagalan partai pada Pemilu 2024. Namun, Rachmawati dengan tegas membantah klaim tersebut, menekankan bahwa menyalahkan Mardiono secara personal atas hasil pemilu adalah tindakan yang tidak tepat. Menurutnya, politik adalah kerja kolektif, dan Mardiono hanya diberikan waktu kurang dari dua tahun untuk memimpin partai menjelang Pemilu 2024. Kegagalan tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk menggoyahkan kepercayaan terhadap Mardiono. Rachmawati berpendapat bahwa Mardiono masih sangat layak memimpin, dan upaya menyalahkan Mardiono atas hasil pemilu dianggap tidak rasional. “Pak Mardiono masih sangat layak. Karena tidak rasional jika diminta pertanggungjawaban atas Pemilu 2024, karena kita anggap itu bukan kegagalan tapi dinamika dan ketentuan Tuhan,” tegasnya. Penegasan ini menunjukkan sikap optimis dan keyakinan DPW PPP Sulawesi Tenggara terhadap kemampuan Mardiono untuk memimpin partai menuju masa depan yang lebih baik. Lebih lanjut, Rachmawati menekankan pentingnya menjaga kondusivitas dalam pelaksanaan Muktamar, tanpa melibatkan ego dari segelintir orang yang dapat memicu perpecahan.\Menanggapi dukungan tersebut, Mardiono yang hadir dalam pembukaan Mukerwil DPW PPP Sulawesi Tenggara, menyampaikan pesan kepada seluruh kader untuk tetap kompak dan menjaga pelaksanaan muktamar agar dapat menghasilkan ide, gagasan, dan pemikiran yang konstruktif. Ia menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menghadapi agenda partai, terutama dalam persiapan menghadapi Pemilu 2029. Mardiono juga mengingatkan para kader untuk meneladani akhlak mulia yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ia berharap kader dan tokoh PPP dapat menunjukkan keteladanan dalam berperilaku, menjaga akhlakul karimah, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dan kebersamaan. “Saya sampaikan arahan kepada segenap kader di Sultra, kita harus memberikan ketauladanan seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Apa yang dikedepankan adalah akhlakul karimah atau menjaga ahlak yang mulia, saya berharap kader dan tokoh PPP memberikan ketauladanan itu,” pungkas Mardiono. Pesan ini mencerminkan komitmen Mardiono untuk membangun partai yang solid, beretika, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara. Dukungan yang terus mengalir ini menjadi modal penting bagi Mardiono dalam menghadapi Muktamar PPP yang kesepuluh, serta menjadi penyemangat bagi seluruh kader untuk terus berjuang demi kejayaan partai





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

PPP Muhammad Mardiono Muktamar DPW Sultra Pemilu 2029 Politik Indonesia Kader PPP

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Mardiono Lebih Terhormat Mundur dari Pencalonan Caketum PPPJPNN.com : Pengurus PPP menyebut Muhamad Mardiono sebaiknya mundur dari bursa pencalonan ketum partai Kabah.

Baca lebih lajut »

Amir Uskara: Perjuangan Membesarkan PPP dengan Mardiono sebagai Ketua Tim PemenanganAmir Uskara ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan Muhamad Mardiono yang disebut sebagai kandidat terkuat untuk memimpin PPP. Dukungan dari DPW dan DPC PPP seluruh Indonesia mengalir deras kepada Mardiono, sementara calon lain, Agus Suparmanto, menghadapi tantangan karena rekam jejaknya yang kontroversial dan berasal dari partai lain.

Baca lebih lajut »

Berproses di PPP dari Bawah, Mardiono Didukung DPW NTT Jadi KetumJPNN.com : Ketua DPW PPP NTT Djainudin Lonek menyebut Mardiono kader internal dari partai berkelir hijau, sehingga pantas didukung menjadi ketum.

Baca lebih lajut »

Hitung-hitungan Jelang Muktamar X PPP: Mardiono Disebut Masih Kuat dari Agus SuparmantoPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Baca lebih lajut »

Beredar Surat DPW PAN Jabar Dapat Kuota Calon Pendamping Desa di KemendesBeredar surat DPW PAN Jabar terkait penjaringan bakal calon pendamping desa yang ditujukan kepada Ketua DPD PAN Kabupaten Cirebon, dan Ketua DPD PAN Kabupaten Indramayu.

Baca lebih lajut »

Dinami Politik PPP Memanas Jelang Muktamar: Mardiono Unggul, Dukungan DPC TerbelahMenjelang Muktamar PPP, peta politik partai memanas dengan dukungan yang terbelah antara calon ketua umum. Ketua DPW Jatim mengungkapkan perbedaan pandangan dengan beberapa DPC, sementara DPC Bangkalan menegaskan dukungannya kepada Mardiono tidak akan berubah.

Baca lebih lajut »