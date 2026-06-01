Marcus Rashford Siapkan Persiapan Piala Dunia di Amerika Serikat

Marcus Rashford telah melanjutkan persiapan Piala Dunia-nya di Amerika Serikat dengan memanfaatkan fasilitas canggih milik Inter Miami. Rashford telah berlatih secara privat bersama pelatih United, Colin Little, sejak kemunculannya pada 2016 dan telah membantu mengasah kemampuan penyelesaiannya selama bertahun-tahun. Sementara Rashford fokus pada kebugarannya, masa depannya di klub tetap menjadi topik pembicaraan yang hangat.

Marcus Rashford telah melanjutkan persiapan Piala Dunia -nya di Amerika Serikat , dengan memanfaatkan fasilitas canggih milik Inter Miami menjelang turnamen tersebut. Pemain timnas Inggris ini memulai persiapan lebih awal daripada rekan-rekan setimnya dengan beradaptasi terhadap cuaca panas di Florida, sesuai instruksi khusus dari pelatih Three Lions, Thomas Tuchel .

Penyerang Inggris itu tiba di Amerika Serikat lebih awal setelah Tuchel meminta 26 pemain dalam skuadnya untuk berlibur di zona waktu Amerika sebelum turnamen. Banyak pemain dilaporkan telah menghabiskan masa libur musim di Amerika Serikat atau Karibia setelah Tuchel menekankan pentingnya beradaptasi dengan kondisi yang akan menentukan Piala Dunia mendatang. Cuaca diperkirakan akan menjadi faktor utama dalam turnamen ini, dengan penelitian menunjukkan bahwa hampir seperempat dari semua pertandingan Piala Dunia kemungkinan akan dimainkan pada suhu lebih dari 26 derajat Celcius.

Dengan pergi ke Florida, Rashford memastikan dirinya siap secara fisik menghadapi kelembapan, dengan Miami: Tempat para elit sepak bola bersiap untuk tampil menjadi latar belakang sesi latihan intensifnya. Rashford terbang ke Florida dan berlatih di kompleks latihan Inter Miami milik David Beckham bersama seorang pelatih pribadi. Pemain sayap Barcelona itu, terutama di bawah pengawasan seorang pelatih yang mengenakan seragam Manchester United, yang mengindikasikan bahwa ia tetap menjalin hubungan erat dengan klub induknya meskipun sedang berada di Spanyol.

Rashford telah berlatih secara privat bersama pelatih United, Colin Little, sejak kemunculannya pada 2016. Little, mantan striker non-liga, kini menjadi asisten Darren Fletcher untuk tim U-18, namun telah membantu Rashford mengasah kemampuan penyelesaiannya selama bertahun-tahun. Sementara Rashford fokus pada kebugarannya, masa depannya di klub tetap menjadi topik pembicaraan yang hangat. Ia menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Barcelona, di mana direktur olahraga Deco baru-baru ini memuji profesionalisme sang penyerang serta kemampuannya beradaptasi dengan tuntutan taktis Hansi Flick.

Namun, klub raksasa Catalan itu dilaporkan kesulitan mengumpulkan dana untuk menjadikan transfer tersebut permanen. Barcelona masih berusaha menegosiasikan ulang klausul opsi pembelian Rashford senilai £26 juta, meskipun baru saja mengeluarkan £70 juta untuk mantan pemain sayap Newcastle, Anthony Gordon. Keraguan finansial ini dilaporkan telah membuat Arsenal waspada, dengan Mikel Arteta yang ingin memperkuat opsi serangannya. Sebagian besar skuad Inggris terbang ke Miami pada hari Senin untuk menjalani pemusatan latihan prakompetisi dan dua pertandingan persahabatan melawan Selandia Baru dan Kosta Rika.

Markas latihan Inggris selama turnamen berlokasi di Kansas City, Missouri, yang selisih waktunya enam jam lebih lambat dari waktu Inggris. Dallas, tempat pasukan Tuchel akan menghadapi Kroasia dalam pertandingan pembuka grup pada 17 Juni, juga selisih waktunya enam jam lebih lambat dari BST. Pertandingan Grup L lainnya melawan Ghana dan Panama, yang masing-masing dimainkan di Boston dan New Jersey, akan berlangsung di zona waktu yang lima jam lebih lambat dari Inggris.

Para pemain finalis Eropa Declan Rice, Noni Madueke, Eberechi Eze, dan Bukayo Saka serta kiper Dean Henderson akan bergabung dengan skuad lainnya di kemudian hari saat The Three Lions menyelesaikan persiapan mereka





