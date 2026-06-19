Marcus Rashford Cemas Menghadapi Pertandingan Melawan Ghana

Staf teknis tim nasional Inggris sedang merasa cemas mengenai kesiapan pemain sayap Manchester United, Marcus Rashford, menjelang pertandingan mendatang melawan tim nasional Ghana.

Staf teknis tim nasional Inggris sedang merasa cemas mengenai kesiapan pemain sayap Manchester United, Marcus Rashford , menjelang pertandingan mendatang melawan tim nasional Ghana . Bintang berusia 28 tahun itu tampil gemilang sebagai pemain pengganti dalam kemenangan telak Inggris atas Kroasia dengan skor 4-2.

Namun, ia langsung mengeluhkan kram pada otot paha belakangnya segera setelah pertandingan usai. Akibat rasa sakit tersebut, Rashford absen dari pertandingan persahabatan yang dilakoni para pemain cadangan lainnya melawan tim AS Sporting Kansas City. Pelatih Inggris, Thomas Tuchel, berharap cedera Rashford tidak serius dan ia dapat kembali berlatih bersama tim besok. Rashford kemudian menampilkan performa menyerang yang luar biasa yang meningkatkan efektivitas tim di babak kedua dan diakhiri dengan gol internasional ke-19 dalam kariernya yang telah berlangsung selama 73 pertandingan.

Di sisi lain, Tuchel memberi para pemain tim nasional satu hari istirahat untuk bersantai dan menghabiskan waktu bersama keluarga serta teman-teman mereka yang ikut bepergian ke Kota Kansas. Pertandingan persahabatan tertutup melawan tim Amerika Serikat tersebut menampilkan penampilan gemilang dari penyerang Ivan Tony yang mencetak tiga gol. Perlu dicatat bahwa laga uji coba Inggris menjelang Piala Dunia mendatang akan berlangsung melawan Ghana pada Selasa depan, dalam pertandingan yang akan diselenggarakan di kota Boston, Amerika Serikat





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