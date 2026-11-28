Marco Bezzecchi mencatatkan waktu tercepat 1 menit 27,844 detik di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia 2026. Ia mengamankan posisi terdepan untuk Sprint Race.

Marco Bezzecchi berhasil mengamankan posisi terdepan atau pole position untuk Sprint Race MotoGP Valencia 2026 di Sirkuit Ricardo Tormo. Pebalap tim Aprilia Racing ini menjadi yang tercepat dalam sesi kualifikasi Q2 yang berlangsung pada Sabtu, 28 November 2026. Kecepatannya menjadi berita utama di sirkuit Spanyol tersebut.

Kinerja Mencengangkan Bezzecchi di Valencia

Marco Bezzecchi mencatatkan waktu putaran terbaik sebesar 1 menit 27,844 detik selama sesi kualifikasi. Angka ini menjadikannya pebalap tercepat di antara seluruh peserta yang bersaing untuk meraih posisi start terbaik di depan garis start. Pencapaian ini dilakukan di bawah tekanan tinggi mengingat kompetisi yang sangat ketat.

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Keunggulan Bezzecchi sangat jelas ketika ia mendahului Marc Marquez dengan selisih 0,463 detik. Pebalap Ducati Lenovo Team tersebut harus puas menempati posisi kedua dengan catatan waktu 1 menit 28,307 detik. Margin kemenangan Bezzecchi ini menunjukkan dominasi performa motor Aprilia pada hari kualifikasi.

Posisi di barisan depan ini memberikan Bezzecchi keuntungan strategis untuk memulai Sprint Race yang dijadwalkan pada Sabtu malam, 28 November 2026. Starting position di barisan terdepan dianggap sebagai aset berharga dalam balapan sprint yang singkat namun intens.

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Peringkat Lengkap Tiga Besar dan Lima Besar

Marc Marquez tampil sebagai rival terdekat Bezzecchi dengan catatan waktu 1 menit 28,307 detik. Ia berhasil menahan lajunya di posisi kedua, namun belum cukup cepat untuk mengalahkan waktu terbaik yang dibuat oleh pebalap Aprilia Racing tersebut. Persaingan antara kedua tim besar ini menjadi sorotan utama sesi kualifikasi.

Raul Fernandez melengkapi podium kualifikasi dengan finis di posisi ketiga. Pebalap tersebut mencatatkan waktu terbaik sebesar 1 menit 28,433 detik, yang membuatnya unggul tipis dari para pesaing di belakangnya. Performa ini menandai kebangkitan posisi start yang baik bagi timnya.

Alex Marquez mengambil posisi keempat dengan waktu putaran 1 menit 28,580 detik. Ia berhasil mengalahkan Jorge Martin yang harus puas berada di urutan kelima dengan catatan waktu 1 menit 28,639 detik. Perbedaan waktu antara pebalap papan tengah juga sangat tipis dalam sesi ini.

Fabio Di Giannantonio mengisi posisi keenam dengan waktu 1 menit 28,695 detik. Di balapan sebelumnya di Brasil pada 22 Maret 2026, Di Giannantonio pernah memimpin Bezzecchi, namun kini posisinya terbalik dalam sesi kualifikasi Valencia. Kesenjangan performa antarpebalap terlihat sangat jelas dalam catatan waktu resmi.

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Dampak Langsung terhadap Sprint Race Valencia

Keputusan Marco Bezzecchi untuk memimpin sesi kualifikasi memiliki dampak langsung terhadap strategi balapan Sabtu malam. Sebagai pemegang pole position, ia memiliki kontrol penuh atas ritme awal balapan Sprint Race MotoGP Valencia 2026. Kecepatan start yang baik dapat memaksanya mempertahankan posisi atau menambah jarak.

Marc Marquez dan Raul Fernandez kini menghadapi tantangan untuk mengejar Bezzecchi di awal balapan. Posisi kedua dan ketiga memberikan peluang untuk memanfaatkan slipstream atau udara bersih sebelum garis tikungan pertama. Persaingan di tiga posisi teratas diprediksi akan sangat sengit sejak lampu hijau dinyalakan.

Sementara itu, Alex Marquez dan Jorge Martin berada di posisi yang memungkinkan untuk menyerang lima besar akhir. Fabio Di Giannantonio juga berada dalam jangkauan poin dengan posisi keenam. Semua pebalap harus mempersiapkan strategi ban dan bahan bakar untuk jarak tempuh Sprint Race yang relatif pendek namun membutuhkan intensitas tinggi.

Sirkuit Ricardo Tormo dikenal sebagai trek yang menuntut presisi tinggi dalam pengereman dan akselerasi. Waktu putaran Bezzecchi di bawah 1 menit 28 detik menunjukkan bahwa motor Aprilia Racing memiliki traksi dan kecepatan maksimal di lintasan ini. Performa ini menjadi sinyal kuat bagi tim lainnya di putaran berikutnya.