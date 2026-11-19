Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menargetkan pencak silat menembus panggung Olimpiade. Ia menekankan pentingnya diplomasi olahraga dan standar kompetisi internasional.

Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, Letjen TNI Purn Marciano Norman, secara resmi mendorong upaya pengakuan internasional bagi pencak silat sebagai cabang olahraga asli Indonesia. Dalam sambutannya di Jakarta pada Kamis, 19 November 2026, ia menekankan bahwa olahraga ini bukan sekadar warisan budaya, tetapi memiliki potensi besar untuk bersaing di panggung tertinggi dunia termasuk Olimpiade. Pernyataan tersebut diungkapkan saat ia hadir sebagai tamu utama dalam Kejuaraan Pencak Silat Piala KONI Tingkat Nasional 2026 yang digelar di Padepokan Pencak Silat, Jakarta.

Strategi Diplomasi dan Pengakuan Global

Marciano Norman menyatakan bahwa generasi muda Indonesia harus memiliki rasa bangga yang mendalam terhadap pencak silat sebagai identitas bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan. Ia berharap pencak silat dapat diterima, diperhitungkan, dan dihormati di kancah dunia melalui strategi diplomasi yang tepat. Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI) dituntut untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama dengan berbagai pihak di tingkat internasional demi mewujudkan target tersebut.

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Peningkatan kualitas kompetisi serta standar penyelenggaraan pertandingan dinilai menjadi faktor krusial dalam memperluas penerimaan pencak silat di luar negeri. Marciano Norman menjelaskan bahwa upaya pelestarian nilai historis dan budaya harus berjalan beriringan dengan peningkatan prestasi atlet. Sinergi antara PB IPSI, KONI, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan olahraga diperlukan agar pencak silat dapat terus berkembang tanpa kehilangan identitas budayanya yang kaya.

Posisi Stakeholder dan Dukungan Pengurus KONI

Dalam kegiatan di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Marciano Norman didampingi oleh sejumlah pengurus elit KONI Pusat yang mendukung visi ini. Di antara pendampingnya adalah Bendahara Umum Gugun Yudinar dan Ketua Bidang Kerja Sama Dalam Negeri Mayjen TNI Purn Victor Simatupang. Kehadiran mereka menunjukkan konsolidasi internal organisasi olahraga nasional untuk mendukung pencapaian target internasional bagi pencak silat sebagai cabang olahraga unggulan.

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Marciano Norman menegaskan bahwa atlet-atlet Indonesia memiliki peran vital dalam menjadikan pencak silat sebagai cabang olahraga yang diperhitungkan di mancanegara. Ia berharap pencak silat tidak hanya terbatas pada ajang SEA Games dan Asian Games, tetapi suatu hari nanti dapat dipertandingkan di Olimpiade. Target ambisius ini memerlukan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan atlet memiliki panggung global yang layak.

Dampak Nyata dan Standar Keamanan Atlet

Kejuaraan Piala KONI Tingkat Nasional 2026 menjadi ajang strategis bagi evaluasi kualitas pembinaan atlet di daerah serta penemuan talenta baru. Kompetisi ini diikuti oleh 2.864 peserta yang berasal dari 17 provinsi di seluruh Indonesia, menjadikannya wadah regenerasi nasional yang potensial. Marciano Norman mengharapkan ajang semacam ini dapat digelar secara berkesinambungan untuk melahirkan lebih banyak atlet berkualitas yang siap bersaing di level internasional dengan persiapan yang matang.

Di sisi lain, Marciano Norman mengingatkan bahwa peningkatan prestasi harus diimbangi dengan perhatian serius terhadap keselamatan dan kesejahteraan atlet. Aspek keamanan dan kesiapan penanganan medis harus menjadi prioritas utama dalam setiap penyelenggaraan pertandingan. Wasit dan juri diminta peka terhadap kondisi fisik atlet yang bertanding serta siap mengambil tindakan yang diperlukan demi keselamatan peserta.

Kesiapan tenaga kesehatan hingga rumah sakit rujukan juga harus dipersiapkan dengan baik untuk mendukung kelancaran dan keamanan kompetisi. Marciano Norman menyatakan bahwa standar medis yang tinggi adalah bagian tak terpisahkan dari pengakuan internasional pencak silat. Melalui sinergi yang solid antara PB IPSI, KONI, dan pemerintah, pencak silat diharapkan dapat terus berkembang dengan standar keamanan yang memenuhi kriteria global.