Marc Marquez mengundurkan diri dari sesi FP1 setelah gelar juara dunia ke-8. Pembalap Ducati Lenovo ini mencatatkan waktu 1:30.671 di sirkuit Portugal.

Marc Marquez mengejutkan seluruh dunia balap motor dengan mengumumkan pensiun dari sesi Free Practice 1 (FP1) sebelum jadwal dimulai. Keputusan mendadak ini diambil hanya beberapa hari setelah ia mengamankan gelar juara dunia 2026, yang merupakan gelar kedelapannya di kelas utama atau kesepuluh sepanjang kariernya. Prestasi monumental tersebut diraih di MotoGP Portugal akhir pekan lalu.

Detail Waktu dan Posisi Sesi FP1

Meskipun telah memutuskan untuk mundur, Marquez tetap membukukan waktu putaran sebesar satu menit 30,671 detik di lintasan. Ia hanya tertinggal 0,010 detik di belakang rider Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, yang menempati posisi teratas dalam sesi tersebut. Data posisi pembalap asal Spanyol ini menunjukkan dominasi teknis yang masih terjaga meski tanpa niat penuh untuk bertarung.

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Posisi Kunci Para Pembalap Terkemuka

Fermin Aldeguer dari tim BK8 Gresini Ducati menggunakan mesin GP25 mengunci posisi keempat dengan selisih waktu +0,120 detik dari sang legenda. Johann Zarco dari Castrol Honda LCR dengan mesin RC213V berada di posisi ketujuh, mencatatkan waktu +0,329 detik. Sementara itu, Jorge Martin dari Aprilia Racing (RS-GP26) finis di posisi kesembilan dengan selisih +0,504 detik.

Sisa Data Waktu Para Kontestan

Di urutan sepuluh besar, Fabio Quartararo dari Monster Yamaha dengan mesin YZR-M1 mencatatkan waktu +0,604 detik. Ia disusul oleh Luca Marini dari Honda HRC Castrol (RC213V) di posisi ketig belas dengan selisih +0,626 detik. Augusto Fernandez dari Yamaha Factory Racing berada di posisi kelima belas dengan waktu +0,790 detik, diikuti oleh Enea Bastianini dari Red Bull KTM Tech3 di posisi ketujuh belas.

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Paruhan Bawah Klasemen Kualifikasi

Klasemen waktu sesi FP1 ditutup oleh pembalap-pembalap lain yang juga menunjukkan performa kompetitif. Iker Lecuona dari Ducati Lenovo (GP26) finis di posisi kesepuluh dengan selisih waktu +1,183 detik. Franco Morbidelli dari Pertamina VR46 Ducati dengan mesin GP25 berada di posisi kedua puluh kedua dengan catatan waktu +1,588 detik dari pemimpin sesi.

Konteks Jadwal dan Tanggal Sesi

Sesi latihan bebas ini berlangsung pada hari Jumat, 27 November 2026, di sirkuit yang menjadi tuan gelar dunia Marquez. Kehadiran Marquez dalam sesi ini menjadi sorotan utama media global mengingat statusnya sebagai salah satu juara dunia paling sukses dalam sejarah MotoGP. Penarikan diri dari sesi berikutnya menambah misteri mengenai rencana karier selanjutnya bagi ikon asal Spanyol tersebut.