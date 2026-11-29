Marc Marquez mengakhiri karir di MotoGP Valencia 2026. Pembalap legendaris ini start di posisi kedua grid balapan penutup musim di Sirkuit Ricardo Tormo.

Marc Marquez memulai grid balapan utama MotoGP Valencia 2026 di posisi kedua pada Minggu (29/11/2026) malam WIB di Sirkuit Ricardo Tormo. Posisi start ini menempatkan pembalap tersebut tepat di belakang Marco Bezzecchi yang merebut posisi terdepan. Kehadirannya di sirkuit ini menjadi momen krusial dalam perjalanan karirnya karena balapan ini menandai penutupan musim yang penuh emosi.

Momen Karir Marc Marquez Di Grid Valencia

Marc Marquez telah memastikan diri sebagai juara dunia MotoGP 2026 sejak penyelenggaraan balapan di Portugal minggu lalu. Kemenangan tersebut secara resmi menutup babak baru dalam kariernya yang telah mencatatkan banyak prestasi. Dengan status juara dunia yang sudah tercapai, tekanan untuk berlomba demi hasil akhir balapan berkurang signifikan.

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Keputusan Marc Marquez untuk pensiun dari kompetisi telah ditetapkan secara final dengan alasan kesehatan fisik. Pembalap berusia 33 tahun ini menyatakan bahwa kondisinya yang dipenuhi cedera akibat serangkaian kecelakaan menjadi alasan utama pengunduran dirinya. Ia merasa saat yang tepat untuk mengakhiri aktivitas balapannya di usia yang masih relatif muda.

Grid untuk balapan utama MotoGP Valencia 2026 menunjukkan posisi start yang jelas bagi para pesaing utama. Marco Bezzecchi dari tim Aprilia Racing dengan motor RS-GP26 memimpin grid dengan waktu +0.247 detik dari pembalap terdepan.

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Posisi keempat ditempati oleh Raul Fernandez dari tim Trackhouse Aprilia yang juga menggunakan motor RS-GP26 dengan selisih waktu +0.308 detik. Di posisi ketujuh, Pol Espargaro dari tim Red Bull KTM Tech3 mengendarai motor RC16 dengan waktu +0.425 detik.

Fabio Di Giannantonio dari tim Pertamina VR46 Ducati menggunakan motor GP26 berada di posisi kesembilan dengan waktu +0.461 detik. Johann Zarco dari tim Castrol Honda LCR yang mengendarai RC213V menempati posisi kesebelas dengan waktu +0.536 detik.

Posisi Grid dan Tim Pesaing Utama

Jack Miller dari tim Pramac Yamaha mengendarai motor YZR-M1 dan finis di posisi ketig belas dengan waktu +0.866 detik. Joan Mir dari tim Honda HRC Castrol yang menggunakan motor RC213V berada di posisi kelima belas dengan waktu +0.996 detik.

Luca Marini juga membela tim Honda HRC Castrol dengan motor RC213V dan menempati posisi kedelapan belas dengan waktu +1.219 detik. Franco Morbidelli dari tim Pertamina VR46 Ducati mengendarai motor GP25 dan berada di posisi kedua puluh satu dengan waktu +1.500 detik.

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Momen perpisahan emosional di Sirkuit Ricardo Tormo menjadi sorotan utama dalam balapan utama MotoGP Valencia 2026. Marc Marquez akan mengakhiri karirnya di sirkuit yang sering menjadi venue penutupan musim. Ketegangan di balik layar mengenai keputusan pensiun menambah nilai dramatis dari sesi kualifikasi dan balapan ini.

Pengguna motor Ducati Lenovo Team terlihat memacu motor mereka selama sesi balapan MotoGP Malaysia di Sirkuit Internasional Sepang, Sepang pada Minggu (1/11/2026). Foto dokumentasi oleh Mohd Rasfan dari AFP menunjukkan intensitas persiapan sebelum balapan utama Valencia. Perjalanan panjang Marc Marquez dari masa awal hingga pencapaian gelar juara dunia kini memasuki babak akhir.

Keputusan Marc Marquez untuk pensiun pada usia 33 tahun mengubah lanskap kompetisi MotoGP di masa depan. Cedera yang ia derita menjadi peringatan nyata tentang risiko tinggi dalam olahraga motor balap berkecepatan tinggi. Publik dan penggemar motorsport menanti momen perpisahan yang berkesan di akhir musim 2026.