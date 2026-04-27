Marc Marquez Selamat dari Crash di MotoGP Spanyol, Tidak Cedera

Marc Marquez dinyatakan tidak mengalami cedera setelah kecelakaan di MotoGP Spanyol. Ia terlempar ke gravel saat mencoba mengejar Alex Marquez, tetapi kondisinya dinyatakan baik. Marquez mengakui bahwa balapan berakhir terlalu cepat dan masih ada pekerjaan untuk meningkatkan performa Ducati di kondisi trek kering.

Marc Marquez dinyatakan tidak mengalami cedera setelah mengalami kecelakaan di balapan MotoGP Spanyol. Pembalap Ducati tersebut terlempar ke area gravel di Sirkuit Jerez saat mencoba mengejar kecepatan adiknya, Alex Marquez.

Insiden ini terjadi pada lap kedua dari balapan yang diadakan pada Minggu malam WIB. Marc Marquez, yang memulai balapan dari posisi pole, gagal menyelesaikan perlombaan karena kesalahan pribadi saat berusaha mengikuti langkah Alex Marquez. Beruntung, setelah diperiksa, Marquez dinyatakan dalam kondisi baik dan tidak mengalami cedera serius. Marc Marquez menyatakan bahwa meskipun secara fisik ia dalam kondisi baik, ia merasa kecewa karena balapan berakhir begitu cepat.

Ia mengungkapkan bahwa selama tiga hari dari Kamis hingga Minggu, ia menikmati Grand Prix Spanyol, sehingga sangat mengecewakan bahwa balapan harus berakhir begitu awal. Ia juga menjelaskan bahwa ia mencoba mengatasi situasi karena mengetahui bahwa Alex Marquez lebih cepat. Tujuan awalnya adalah untuk menyelesaikan balapan di posisi ketiga atau keempat. Menurutnya, sepeda Ducati Desmosedici tampil kompetitif ketika kondisi trek basah, tetapi masih membutuhkan perbaikan ketika kondisi aspal kering.

Marquez juga menambahkan bahwa tim Ducati Lenovo akan mulai membahas perbaikan untuk kondisi trek kering pada hari berikutnya. Ia mengakui bahwa masih ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan performa sepeda dalam kondisi kering. Ia juga mengungkapkan bahwa ia dan tim akan terus bekerja keras untuk memperbaiki performa agar dapat bersaing lebih baik di balapan mendatang. Balapan MotoGP Spanyol ini menjadi salah satu momen yang menantang bagi Marc Marquez, tetapi ia tetap optimis untuk menghadapi tantangan di balapan berikutnya





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Live MotoGP Spanyol 2026: Marc Marquez Terjatuh di Lap 2Marc Marquez harus mengakhiri balapan lebih cepat di MotoGP Spanyol 2026. Marc Marquez jatuh di lap kedua.

Read more »

Hasil MotoGP Spanyol 2026: Marc Marquez Crash, Alex Marquez MenangAlex Marquez muncul sebagai pemenang MotoGP Spanyol 2026. Sang kakak, Marc Marquez, terjatuh dan tak bisa menuntaskan balapan.

Read more »

Hasil MotoGP Spanyol 2026: Alex Marquez Juara, Marc Marquez KandasMarquez bersaudara, Alex dan Marc, mengalami nasib berbeda pada MotoGP Spanyol 2026.

Read more »

Hasil MotoGP Spanyol 2026: Marc Marquez Crash Sampai Motor Ringsek, Alex Marquez Akhiri Dominasi Marco BezzecchiBerita Hasil MotoGP Spanyol 2026: Marc Marquez Crash Sampai Motor Ringsek, Alex Marquez Akhiri Dominasi Marco Bezzecchi terbaru hari ini 2026-04-26 19:59:50 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Klasemen MotoGP Usai Marc Marquez Crash di GP Spanyol 2026Marc Marquez tak bisa menuntaskan balapan MotoGP Spanyol 2026 karena terjatuh. Ia kini berada di posisi lima klasemen pebalap MotoGP.

Read more »

Klasemen MotoGP 2026 Usai GP Spanyol: Marc Marquez Tertahan, Marco Bezzecchi Masih Tak Tersentuh di PuncakBerita Klasemen MotoGP 2026 Usai GP Spanyol: Marc Marquez Tertahan, Marco Bezzecchi Masih Tak Tersentuh di Puncak terbaru hari ini 2026-04-26 20:23:01 dari sumber yang terpercaya

Read more »