Marc Marquez Raih Pole Position di Kualifikasi MotoGP Spanyol 2026

Marc Marquez berhasil meraih pole position pada sesi kualifikasi MotoGP Spanyol 2026, mengungguli Pedro Acosta dan Johann Zarco. Sprint Race akan digelar pada Sabtu, 25 April 2026 di Sirkuit Jerez.

Marc Marquez kembali menunjukkan dominasinya di dunia balap MotoGP dengan berhasil meraih pole position pada sesi kualifikasi MotoGP Spanyol 2026. Pencapaian ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pebalap terbaik di dunia.

Sesi kualifikasi berlangsung sengit di Sirkuit Jerez, dengan persaingan ketat antara Marquez, Jorge Martin, Pedro Acosta, dan Marco Bezzecchi. Marquez, yang dikenal dengan julukan The Baby Alien, berhasil mencatatkan waktu putaran terbaik 1 menit 49,385 detik, mengungguli para pesaingnya. Sebelumnya, Pedro Acosta sempat memimpin dengan waktu 1 menit 49,434 detik setelah berjuang keras dari sesi Q1. Namun, Marquez mampu meningkatkan performanya di akhir sesi Q2 untuk merebut posisi teratas.

Johann Zarco juga sempat mencatatkan waktu terbaik 1 menit 48,227 detik, namun akhirnya harus puas di posisi kedua setelah Marquez kembali memperbarui rekor waktunya. Sesi kualifikasi diawali dengan Q1 yang berhasil meloloskan Johann Zarco dan Pedro Acosta ke sesi Q2. Acosta menunjukkan performa yang mengesankan dengan berhasil lolos dari Q1 dan langsung bersaing di barisan depan pada Q2. Sementara itu, terdapat indikasi adanya masalah teknis pada motor Franco Morbidelli dari Pertamina Enduro VR46 Racing Team, yang sempat mengeluarkan asap.

Laporan dari Sky Sport Italia mengindikasikan kemungkinan kebocoran oli sebagai penyebabnya. Kejadian ini tentu menjadi perhatian bagi tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team, mengingat pentingnya kondisi motor yang prima dalam persaingan MotoGP. Persaingan di sesi kualifikasi ini menunjukkan betapa kompetitifnya ajang MotoGP, di mana setiap pebalap berusaha memberikan yang terbaik untuk meraih posisi start terbaik.

Keberhasilan Marquez meraih pole position menjadi modal penting baginya untuk menghadapi Sprint Race MotoGP Spanyol yang akan digelar pada Sabtu, 25 April 2026 pukul 20.00 WIB di Sirkuit Jerez. Diogo Moreira dari Pro Honda LCR juga turut serta dalam kompetisi ini, menambah persaingan di lintasan.

Motogp Marc Marquez Motogp Spanyol 2026 Kualifikasi Pole Position

