Marc Marquez mengundurkan diri dari MotoGP 2026. Keputusan ini disebabkan kondisi fisik menurun akibat kecelakaan di Le Mans dan trauma melihat saudaranya Alex Marquez cedera parah di Catalunya.

Pembalap Ducati Lenovo Team asal Spanyol, Marc Marquez, resmi mengumumkan keputusannya untuk pensiun dari dunia MotoGP. Keputusan monumental ini diungkapkannya dalam konferensi pers yang digelar menjelang pelaksanaan Grand Prix Malaysia di Sirkuit Internasional Sepang pada hari Kamis, 29 Oktober 2026. Langkah pensiun dini ini tidak diambil secara sembarangan, melainkan merupakan hasil dari akumulasi tekanan fisik dan mental yang berkelanjutan selama musim 2026.

Faktor Cedera Fisik dan Kecelakaan Beruntun

Kondisi fisik Marc Marquez yang terus menurun menjadi salah satu faktor utama di balik keputusan pengunduran dirinya. Namun, faktor eksternal berupa dua kecelakaan hebat yang terjadi dalam kurun waktu dekat juga memainkan peran sangat besar dalam menentukan nasib kariernya. Pertama, Marc sendiri menjadi korban kecelakaan serius di sirkuit Le Mans, Prancis. Kedua, ia menyaksikan secara langsung kecelakaan mengerikan yang menimpa adiknya sendiri, Alex Marquez. Kombinasi antara cedera pribadi dan trauma melihat keluarga dekat terlibat insiden fatal mengubah perspektif Marc terhadap keselamatan di lintasan balap.

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Marc Marquez menjelaskan bahwa kecelakaan di MotoGP Catalunya 2026 menjadi titik balik emosional yang signifikan bagi kariernya. Insiden tersebut terjadi ketika Alex Marquez bertabrakan dengan Pedro Acosta selama balapan. Tabrakan keras tersebut menyebabkan Alex terlempar dari motornya dan mengalami sejumlah cedera serius yang mengancam keselamatan jiwa. Marc yang saat itu berada dalam masa pemulihan pasca-operasi kaki dan bahu akibat kecelakaan di Prancis, menyaksikan insiden tragis tersebut melalui siaran televisi dari rumahnya. Momen menyakitkan ini sempat membuat juara dunia delapan kali tersebut mempertimbangkan untuk berhenti total dari olahraga motor tingkat dunia.

Emosi di Balik Kemenangan Dunia MotoGP 2026

Meski sempat memiliki keinginan kuat untuk mengakhiri karier, Marc Marquez memutuskan untuk tetap melanjutkan kompetisi MotoGP 2026 karena momen tersebut terjadi di tengah putaran musim. Selama sisa musim, pembalap Ducati Lenovo Team tersebut berhasil menunjukkan performa luar biasa yang mengantarkannya meraih gelar juara dunia MotoGP 2026. Kemenangan bergengsi ini dirayakannya bersama tim di area sirkuit Sirkuit Algarve, dekat Portimao, Portugal, pada hari Minggu, 22 November 2026. Prestasi ini memastikan bahwa Marc Marquez mengakhiri musim perdananya yang ke-21 di kelas utama dengan trofi bergengsi.

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Di balik sorak-sorai perayaan gelar juara dunia, Marc Marquez mengaku tidak lagi merasakan kebahagiaan dari aktivitas balapan seperti di masa-masa sebelumnya. Ia menilai bahwa kemenangan yang diraihnya tidak sebanding dengan beban tekanan fisik dan mental yang harus ditanggung setiap pekannya. Marc secara jujur mengungkapkan bahwa meskipun ia berhasil menang, ia tidak tersenyum atau merasa gembira atas pencapaian tersebut. Bagi Marc, setiap akhir pekan balapan saat itu terasa seperti mimpi buruk yang menyiksa, di mana rasa sakit fisik dan beban psikologis lebih dominan daripada rasa puas atas hasil perlombaan.

Dampak Keputusan dan Masa Depan Pembalap

Situasi psikologis dan fisik yang memburuk tersebut memaksa Marc Marquez untuk mempertimbangkan masa depannya dengan sangat serius. Ia menyadari secara jelas bahwa kondisi tubuhnya sudah tidak lagi memungkinkan untuk memaksakan diri menghadapi risiko besar di lintasan balap MotoGP yang penuh bahaya. Kesadaran akan besarnya risiko yang harus dihadapi seorang pembalap, terutama setelah melihat nasib adiknya sendiri, menjadi faktor penentu utama dalam keputusan untuk mengakhiri perjalanan kariernya di dunia balap motor profesional.

Keputusan pensiun ini menandai berakhirnya era salah satu pembalap paling dominan dalam sejarah MotoGP. Marc Marquez meninggalkan sirkuit bukan karena tidak mampu lagi bersaing secara teknis, melainkan karena kehendak untuk melindungi keselamatan dirinya sendiri dan keluarga. Dengan mengundurkan diri di tengah kesuksesan meraih gelar juara dunia, Marc Marquez menegaskan bahwa kesehatan mental dan fisik adalah prioritas utama yang lebih berharga daripada apa pun yang bisa ditawarkan oleh dunia balap motor.