Marc Marquez: Peluang Meraih Podium di Balaton Park Saya Rasa Minim

Pembalap MotoGP Spanyol dari Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez, memperhatikan monitor saat duduk di pit-nya selama sesi latihan Grand Prix Moto GP Italia di sirkuit Mugello, di Mugello, dekat Hungaria. Pembalap dari tim Ducati Lenovo itu bahkan menilai peluangnya untuk meraih podium di Sirkuit Balaton Park sangat minim.

Pembalap MotoGP Spanyol dari Tim Ducati Lenovo , Marc Marquez , memperhatikan monitor saat duduk di pit-nya selama sesi latihan Grand Prix Moto GP Italia di sirkuit Mugello, di Mugello, dekat Hungaria.

Pembalap dari tim Ducati Lenovo itu bahkan menilai peluangnya untuk meraih podium di Sirkuit Balaton Park sangat minim. Pernyataan tersebut cukup berbeda jika dibandingkan dengan penampilannya di sirkuit yang sama pada tahun lalu. Ketika MotoGP pertama kali mengunjungi Balaton Park pada tahun sebelumnya, Marquez menunjukkan performa luar biasa dengan meraih pole position dan memenangkan balapan sprint maupun balapan utama. Namun, Marquez mengungkapkan keadaan yang dihadapinya saat ini sangat berbeda.

Selain itu, Aprilia telah mengambil alih posisi Ducati sebagai motor paling kompetitif di grid MotoGP, dan kondisi fisiknya juga belum sepenuhnya pulih setelah menjalani operasi kedua bulan lalu. Operasi tersebut dilakukan untuk mengangkat sekrup yang terkadang menekan sarafnya dan mengganggu performanya. Dengan berbagai tantangan yang dihadapinya, Marquez tetap bersikap realistis dan berusaha fokus pada pemulihan agar bisa kembali tampil optimal di lintasan.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan untuk bersaing meraih podium pada akhir pekan ini, juara dunia sembilan kali, Marc Marquez, memberikan jawaban yang sangat jelas.

"Jika saya bisa bertarung untuk kemenangan atau podium, itu berarti pembalap lain tidak tampil sebagaimana mestinya. " Marquez juga mengingatkan bahwa prestasi luar biasa yang ia raih tahun lalu tidak dapat dijadikan patokan untuk musim ini. "Kalau ingin memakai perbandingan itu, di Mugello tahun lalu saya meraih pole position dan memenangkan kedua balapan. Situasinya sama seperti di sini," imbuhnya.

Ia menegaskan mentalitasnya tetap sama, yaitu fokus pada perbaikan diri.

"Sekarang, terutama Marco Bezzecchi, Jorge Martin, dan beberapa pembalap lain berada di level yang berbeda. Mereka sudah menunjukkan kepada saya di Mugello bahwa mereka jauh, jauh lebih cepat," tambahnya, menekankan tantangan yang dihadapinya saat ini. Pada hari Kamis, bintang Aprilia, Jorge Martin, mengungkapkan bahwa Marc Marquez tetap menjadi pembalap yang harus dihadapi di Balaton Park. Martin berpendapat bahwa karakter sirkuit yang berlawanan arah jarum jam sangat cocok dengan gaya balap Marquez.

Namun, Marquez tidak sependapat dengan pandangan tersebut.

"Saya tahu tidak ada yang suka tekanan, tetapi pembalap yang harus dikalahkan saat ini adalah dua rider Aprilia," ujarnya. Di awal musim ini, Marquez mengalami kesulitan dalam menemukan performa terbaiknya akibat masalah pada bahu kanan, yang selama ini menjadi titik lemah karena serangkaian cedera yang dialaminya. Operasi yang dijadwalkan bulan lalu terpaksa dipercepat setelah insiden di Le Mans yang menyebabkan cedera pada kakinya.

Beruntung, operasi tersebut berhasil mengatasi masalah saraf yang selama ini mengganggunya, sehingga ia berharap bisa kembali ke performa terbaiknya. Meskipun demikian, kondisi fisik Marquez belum sepenuhnya pulih. Ia mengungkapkan bahwa ada perkembangan positif, tetapi pemulihan pada bahu kanannya masih memerlukan waktu.

"Di Mugello saya sudah mulai merasakan beberapa otot yang sebelumnya tidak bekerja dengan benar," tambahnya. Marquez merasakan nyeri dan sensasi yang berbeda, namun ia menyadari bahwa semua ini memerlukan waktu. Ia menyatakan bahwa bagian belakang bahunya sudah dalam kondisi baik, tetapi area depan bahu, tulang selangka, dan otot bisep masih memerlukan banyak perhatian dalam proses rehabilitasi. "Tentu saja, itu adalah area yang saya cedera saat di Indonesia





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Marc Marquez Motogp Balaton Park Ducati Lenovo Aprilia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jadwal MotoGP Hungaria 2026: Mencari Penguasa Balaton ParkMotoGP Hungaria 2026 berlangsung di Balaton Park pada 5-7 Juni.

Read more »

Jadwal Moto3 Hungaria 2026: Debut Veda Ega Pratama di Balaton Park, Momentum Pangkas Jarak 79 PoinVeda Ega Pratama jalani debut penting di Moto3 Hungaria 2026 Balaton Park. Simak jadwal lengkap dan peluangnya memangkas jarak 79 poin di klasemen.

Read more »

Jelang Balapan Moto3 Hongaria 2026, Veda Ega Pratama Bersemangat Taklukkan Tikungan Balaton ParkPembalap Indonesia Veda Ega Pratama siap beradaptasi cepat taklukkan sirkuit Balaton Park di Moto3 Hongaria pekan ini.

Read more »

Jadwal MotoGP Hungaria 2026, Marc Marquez Terancam Gagal Ulang Sejarah di Balaton ParkJadwal MotoGP Hungaria 2026 lengkap dalam WIB. Simak jam Sprint Race dan balapan utama di Sirkuit Balaton Park serta peluang Marc Marquez akhir pekan ini.

Read more »